ISG Provider Lens-Studie: Trotz Bedenken bei den Themen Kosten, Integration und Datenschutz wächst die Akzeptanz von SAP S/4HANA und SuccessFactors.

Die weiter steigende Cloud-Nutzung verändert das SAP-Ökosystem in Deutschland, da Anwenderunternehmen trotz anhaltender Bedenken auf die Cloud-Lösungen des Walldorfer Softwareanbieters wechseln. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens SAP Ecosystem report for Germany" kommt zu dem Ergebnis, dass immer mehr Unternehmen skalier- und abonnierbare Cloud-Software aus Gründen der Kosteneffizienz, Agilität und schnellen Implementierung bevorzugen. Die Cloud-first-Strategie der SAP hat dazu beigetragen, die Akzeptanz zu ihren Cloud-Lösungen, insbesondere zu SAP S/4HANA Cloud und SuccessFactors, zu erhöhen. Doch ungeachtet der hohen Marktdynamik in Richtung Cloud sind deutsche Unternehmen noch immer zurückhaltend, wenn es um die Wahrung der Datenhoheit, die komplexe Integration mit Legacy-Systemen und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geht.

"Strenge Datenschutzgesetze lassen viele deutsche Unternehmen zögern, Daten in der Cloud zu speichern", sagt Dr. Matthias Paletta, Director bei ISG Research und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Schrittweise Migrationen, die mit weniger kritischen Systemen beginnen, werden immer beliebter. Gleichzeitig bevorzugen einige Unternehmen nach wie vor die ihnen vertrauten On-Premise-Lösungen."

Das nahende Ende des Supports für On-Premise-Umgebungen von SAP ERP Central Component (ECC) im Jahr 2027 hat die Dringlichkeit der Cloud-Migration erhöht. Eine Reihe von Unternehmen zögert jedoch noch. Wichtige Gründe hierfür sieht die Studie sowohl in kulturellen Widerständen als auch in Ressourcenbeschränkungen, die eng mit dem derzeit geringen Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Insbesondere der deutsche Mittelstand hält sich aufgrund begrenzter Budgets und IT-Kompetenzen mit dem Umstieg zurück.

SAP hat Paketangebote wie RISE with SAP in den Markt eingeführt, um das Kostenthema durch eine einfachere Migration und die Konsolidierung von Lizenzen, Hosting und Support zu entschärfen, so ISG weiter. Nach wie vor blicken viele Unternehmen jedoch mit Sorge auf die hohen anfänglichen Migrationskosten und die Aussicht auf eine teure, zeitaufwändige Neugestaltung ihrer oftmals stark angepassten ECC-Systeme.

Der Studie zufolge haben sich die SAP-Migrationsstrategien in Deutschland mit dem Näherrücken der ECC-Support-Deadline deutlich verändert. Während die meisten Unternehmen lange Zeit eher auf Greenfield-Initiativen setzten, um Neuinstallationen zu schaffen, steigt nun der Zuspruch für Brownfield-Projekte mit ausgewählten Aktualisierungen und einer teilweisen Wiederverwendung bereits bestehender SAP-Komponenten. Auch Bluefield-Migrationen, die die Vorteile von Wiederverwendung und Neuimplementierung kombinieren, finden bei den typischerweise risikosensiblen deutschen Unternehmen Anklang.

Im Bereich der SAP-Dienstleistungen spielt in Deutschland Künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle. Laut ISG setzen die Anbieter KI-basierte Tools ein, um Transformationsprozesse zu automatisieren sowie Kosten und Zeitpläne zu optimieren. Zudem gewinnt der Einsatz von generativer KI im Bereich der SAP-Services an Bedeutung. Getrieben wird diese Entwicklung insbesondere durch den Joule-Assistenten von SAP. Joule wurde entwickelt, um komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren, Interaktionen in natürlicher Sprache zu erleichtern und die Entscheidungsfindung in Unternehmen zu verbessern.

"Mit anpassbarer GenKI können deutsche Unternehmen KI auf die Lösung spezifischer Branchenprobleme zuschneiden", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Das Interesse an KI ist trotz Bedenken hinsichtlich Compliance und Skalierbarkeit nach wie vor groß."

Die Studie untersucht noch eine Reihe weiterer Trends im SAP-Ökosystem, die sich auf Unternehmen in Deutschland auswirken. Hierzu zählt zum Beispiel die Integration von Instrumenten zur Nachhaltigkeitsmessung sowie die steigende Akzeptanz der Clean-Core-Strategie von SAP, um durch Vereinfachung Kosten und Risiken zu verringern.

Weitere Einblicke in SAP-bezogene Herausforderungen für Unternehmen in Deutschland gibt das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann. Zudem enthält das Briefing Empfehlungen von ISG zum Umgang mit diesen Herausforderungen.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens SAP Ecosystem report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 57 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "SAP S/4HANA System Transformation Large Accounts", "SAP S/4HANA System Transformation Midmarket", "SAP Application Managed Services", "Managed Cloud Services for SAP ERP" sowie "SAP SuccessFactors HXM Partner Services."

Die Studie stuft Accenture, All for One Group, Atos, Capgemini, Infosys und Wipro in jeweils vier Marktsegmenten als "Leader" ein. T-Systems erhält diese Einstufung in drei Quadranten. Deloitte, NTT DATA und TCS sind Leader in jeweils zwei Segmenten sowie adesso, Arvato Systems, Birlasoft, CANCOM, Cognizant, DATAGROUP, EY, HCLTech, Kyndryl, Pentos, PwC, Syntax und Tech Mahindra in je einem.

Zudem wird DATAGROUP in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Atos und DXC Technology erhalten diese Einstufung in je einem Marktsegment.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Wipro die Auszeichnung "global ISG CX Star Performer for 2025" unter den Anbietern aus dem SAP-Ökosystem. Wipro erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei adesso, DATAGROUP und T-Systems zum Download bereit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens SAP Ecosystem report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, den Niederlanden, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, zählt ISG zu den führenden Anbietern in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Entwicklung, wenn es darum geht, Organisationen durch den Einsatz von KI zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine exklusiven Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Experten weltweit. Gemeinsam unterstützen sie die Kunden von ISG, den Wert ihrer Technologie-Investitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

