Der DAX ist am Montag kaum vom Fleck gekommen. Er ging am Ende mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 24.307,80 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Dienstag dürfte der deutsche Leitindex einige Punkte abgeben. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 24.205 Zähler.Im Blickfeld bleibt der Zollstreit der EU mit den USA. Hier rückt die Frist 1. August immer näher. Unternehmensseitig stehen heute einige Quartalszahlen im Blickfeld. Es berichten unter anderem Sartorius, ...

