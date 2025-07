ROUNDUP 3: Sartorius weiter erholt - Auftragsunsicherheit belastet aber Aktie

GÖTTINGEN - Der neue Chef des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius sieht den Konzern nach dem zweiten Quartal auf Kurs. "Es geht weiter bergauf", sagte Michael Grosse am Dienstag laut Mitteilung in Göttingen. Er sehe Sartorius auf gutem Weg, trotz der schwierigen globalen Rahmenbedingungen die Jahresziele zu erreichen. Der Manager steht seit Anfang des Monats an der Spitze des Dax -Konzerns. An der Börse sorgte allerdings die Auftragsunsicherheit für Unzufriedenheit.

ROUNDUP/Branchenumfeld schwierig: SMA mit operativem Verlust - Aktie fällt

NIESTETAL - Eine fortgesetzte Nachfrageschwäche und Konkurrenzdruck durch asiatische Hersteller machen dem Wechselrichter-Konzern SMA Solar weiterhin schwer zu schaffen. Das Unternehmen rutschte im zweiten Quartal im Tagesgeschäft deutlicher in die roten Zahlen als erwartet. Der Bodenbildungsversuch der schon lange schwachen Aktien wackelte am Dienstag weiter; ihr Kurs gab deutlich nach.

Deutsche Firmen von Microsoft-Sicherheitslücke betroffen

REDMOND - Firmen und Organisationen in Deutschland sind überdurchschnittlich stark von der schwerwiegenden Schwachstelle in der Sharepoint-Software von Microsoft betroffen. Das geht aus einer Statistik hervor, die von der Shadowserver Foundation veröffentlicht wurde. In Deutschland hätten kriminelle Hacker am vergangenen Wochenende bis einschließlich Montag in mindestens 104 Fällen die Möglichkeit gehabt, erfolgreich in einen Sharepoint-Server einzudringen. So viele Server standen nach einer technischen Analyse der Stiftung schutzlos ohne Sicherheitsupdate offen im Netz.

Gewinn des US-Autobauers General Motors bricht wegen Zöllen ein

DETROIT - Der US-Autoriese General Motors (GM) hat im zweiten Quartal die Auswirkungen der Zollpolitik von Präsident Donald Trump zu spüren bekommen. So ging der Gewinn spürbar zurück, übertraf dabei aber die noch niedrigeren Markterwartungen. Dabei half GM auch das Geschäft in China, wo der Konzern das zweite Quartal in Folge Gewinn erwirtschaftete. Seine Jahresziele bestätigte das Management laut einer Mitteilung vom Dienstag. Die Aktie rutschte im vorbörslichen Handel 4 Prozent ab.

Coca-Cola etwas zuversichtlicher für Gewinnentwicklung

ATLANTA - Die Verbraucher greifen bei den Getränken des Softdrink-Riesen Coca-Cola trotz höherer Preise weiter zu. Mit Blick auf das Gesamtjahr bestätigte das Management am Dienstag das Ziel eines Umsatzwachstums aus eigener Kraft von fünf bis sechs Prozent. Zudem wurde die Konzernspitze für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie etwas zuversichtlicher. Der soll 2025 im Vergleich zu den 2024 erzielten 2,88 Dollar um rund drei Prozent zulegen, wie der Konkurrent von Pepsico im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des zweiten Quartals weiter mitteilte.

Schwache Nachfrage: Farbenproduzent Sherwin-Williams kappt Gewinnziel für 2025

CLEVELAND - Der US-Lacken- und Farbenhersteller Sherwin-Williams wird nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal vorsichtiger für das Gesamtjahr. Die Nachfrage dürfte schwach bleiben, wenn nicht sogar in der zweiten Jahreshälfte sich verschlechtern, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage von Quartalszahlen am Dienstag. Das Unternehmen habe deshalb die Sparmaßnahmen ausgeweitet. Die seit Ende 2024 im Dow Jones Industrial notierte Aktie verlor im vorbörslichen Handel mehr als drei Prozent.

Sanofi will britische Biotechfirma für bis zu 1,6 Milliarden Dollar kaufen

PARIS - Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi will mit dem Kauf der britischen Biotechfirma Vicebio für bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar sein Geschäft mit Impfungen stärken. Die Anteilseigner der nicht börsennotierten britischen Gesellschaft Vicebio sollen eine Vorauszahlung von 1,15 Milliarden US-Dollar (rund 984 Millionen Euro) sowie Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Zulassung in Höhe von bis zu 450 Millionen Dollar erhalten, teilte der französische Pharmakonzern am Dienstag mit. Die Übernahme soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Sie habe keinen bedeutenden Einfluss auf die Prognose von Sanofi für 2025.

Übergewicht-Medikamente: So rasch nimmt man danach wieder zu

PEKING/DÜSSELDORF - Medikamente, die das Abnehmen erleichtern, sind derzeit ein großes Heilsversprechen. Doch nach dem Absetzen einiger Wirkstoffe geht es einer Studie zufolge recht rasch wieder in die andere Richtung.



Weitere Meldungen



-Merz gegen strenge CO2-Regeln für Firmenwagen

-Großes Bahn-Projekt am Niederrhein liegt im Zeitplan

-Weimer drängt Netflix und Co zu Investitionen in Deutschland -Hackerangriff auf die SWMH-Mediengruppe

-Presse-Verband lässt bei Digitalsteuer nicht locker

-Bayern: Abwerbung von Lokführern kostet künftig Ablösesumme -Rechtsstreit um Lidl-App: Entscheidung im September

-ROUNDUP 2: Pflege im Heim noch teurer - Druck für Entlastung°

