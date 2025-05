MilDef ist ein globaler Systemintegrator und Komplettanbieter, der sich auf robuste IT-Lösungen für den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich spezialisiert hat. MilDef bietet Hardware, Software und Dienstleistungen an, die kritische Informationsströme und Systeme schützen und absichern - genau dort und dann, wenn es am wichtigsten ist. Die Produkte von MilDef werden an mehr als 200 Kunden über Unternehmen in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und Australien verkauft. MilDef wurde 1997 gegründet und ist seit 2021 an der Nasdaq Stockholm börsennotiert. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 im Rahmen der "Security & Defense Conference" um 12:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Daniel Ljunggren, Präsident und CEO der MilDef Group. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-12-00/MILDEF-SS zur Verfügung gestellt.