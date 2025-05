Akquisition integriert Franklin, eine KI-gestützte Cloud-Plattform zur klinischen Entscheidungshilfe bei genetischen Erkrankungen

Angebot von QIAGEN Digital Insights für kleine und mittelgroße Labore weltweit wird durch eine benutzerfreundliche, schnelle und flexible Interpretation von NGS-Daten in einem dynamisch wachsenden Markt gestärkt

Franklin ergänzt QCI Interpret, QCI Precision Insights sowie QIAGENs führende genetische Datenbanken COSMIC und HGMD

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme von Genoox bekannt gegeben. Das Unternehmen bietet KI-gestützte Software an, die es klinischen Laboren ermöglicht, die Verarbeitung komplexer Gentests zu beschleunigen und zu skalieren.

Durch die Übernahme wird Franklin, eine cloudbasierte Community-Plattform und Flaggschiff von Genoox, Teil des QIAGEN Digital Insights (QDI) Portfolios, was QIAGENs führende Position in der genetischen Interpretation für Anwendungen in der klinischen Genomik weiter stärkt.

Franklin ermöglicht Laboren die Analyse von Next-Generation Sequencing (NGS)-Daten von gezielten Gen-Panels bis hin zu Sequenzierungen des gesamten Exoms oder Genoms (WES/WGS) und liefert in Echtzeit KI-gestützte Erkenntnisse zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung. Sie kommt unter anderem bei der Diagnose genetischer Erkrankungen, der Auswahl von Krebstherapien oder bei Entscheidungen in der Familienplanung zum Einsatz.

Aktuell wird Franklin von mehr als 4.000 Gesundheitseinrichtungen in über 50 Ländern genutzt und hat bereits bei mehr als 750.000 Fallinterpretationen unterstützt.

"Die Übernahme von Genoox bringt zwei sich ergänzende Stärken zusammen, um klinische Testlabore noch besser unterstützen zu können", sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. "Franklins KI-gestützte Lösung eröffnet Laboren spannende Möglichkeiten, um schnell die klinisch relevantesten Erkenntnisse zu gewinnen und so die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Zusammen mit dem bewährten klinischen Wissen und den Interpretationslösungen von QIAGEN stärkt Franklin unser Portfolio und hilft uns, die wachsenden Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden an benutzerfreundliche, schnelle und skalierbare Lösungen zur klinischen Entscheidungsfindung noch besser zu erfüllen."

"Ein Teil von QIAGEN zu werden ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Mission, genomische Daten zugänglicher und verwendbarer zu machen", sagte Amir Trabelsi, Mitgründer und Chief Executive Officer von Genoox. "Dank QIAGENs globaler Reichweite und wissenschaftlicher Expertise kann Franklin künftig noch mehr Labore und Patientinnen und Patienten weltweit unterstützen. Als Teil von QIAGEN können wir gemeinsam neue Wege in der Präzisionsmedizin eröffnen."

Die Übernahme schafft zudem die Voraussetzungen, um QIAGENs genomische Inhalte in die Franklin-Plattform zu integrieren. Dazu gehören die Human Gene Mutation Database (HGMD), der Catalogue of Somatic Mutations in Cancer (COSMIC) sowie die QIAGEN Knowledge Base (QKB), die alle bereits die marktführenden Lösungen QCI Interpret und QCI Precision Insights von QIAGEN unterstützen. Diese künftigen Integrationen werden Franklins Interpretationsleistung weiter steigern und die diagnostische Ausbeute, die Durchlaufzeiten sowie die Skalierbarkeit für klinische Labore verbessern.

Über die Transaktion

QIAGEN hat Genoox für $70 Mio. in bar übernommen und kann darüber hinaus zusätzliche erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu $10 Mio. leisten. Die Übernahme wird voraussichtlich im Jahr 2025 etwa $5 Mio. zum Umsatz von QIAGEN beitragen und keinen Einfluss auf das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) haben.

Über Genoox

Genoox wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel. Das Unternehmen bietet cloudbasierte Werkzeuge für die Interpretation genomischer Daten in der klinischen Praxis und Forschung. Die Franklin-Plattform des Unternehmens unterstützt die evidenzbasierte Analyse erblich bedingter Varianten in Echtzeit und unterstützt Ärztinnen und Ärzte sowie Forschende und Fachkräfte der Genetik dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Franklin kombiniert KI-gestützte Interpretation mit einem globalen Community-Netzwerk, um den Zugang zu verwertbaren genetischen Erkenntnissen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.genoox.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 31. März 2025 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

