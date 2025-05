Vancouver, BC - 13. Mai 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA:JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen") freut sich zu berichten, dass sich sein Venture-Partner Cykel AI PLC ("Cykel") (LSE:CYK) erste bezahlte Abonnements für Lucy, Cykels autonomen KI-Agenten für die Personalrekrutierung, gesichert und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.

Wie Cykel AI mitteilt (vollständige Pressemeldung), hat das Unternehmen mit der Monetarisierung seiner agentengestützten Personalrekrutierungslösung begonnen. So konnten nämlich Erstanwender als zahlende Abonnenten für die Stufen Starter (59 $/Sitzplatz/Monat) und Pro (249 $/Sitzplatz/Monat) gewonnen werden sind. Die Nutzungsanalyse zeigt, dass mehr als die Hälfte der von Lucy durchgeführten Aufgaben die autonome Suche nach Bewerbern beinhaltet, was die starke Nachfrage nach KI-gestützten Personalrekrutierungsworkflows bestätigt.

Lucy liegt Cykels eigens entwickeltes TaskOS-Framework zugrunde, eine modulare Infrastruktur für den Aufbau skalierbarer KI-Agenten. Diese Entwicklung folgt auf die Beta-Einführung von Samson, dem KI-Forschungsagenten von Cykel, im März und bekräftigt die Mission des Unternehmens, autonome digitale Mitarbeiter in verschiedenen Branchen zu kommerzialisieren.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, sagt dazu: "Der starke Zuspruch, den Cykel AI schon so früh bei seiner abonnementbasierten Einführung von Lucy erfährt, stimmt uns sehr zuversichtlich. Die aus der Praxis gewonnenen Erkenntnisse - insbesondere die überdurchschnittliche Nachfrage nach autonomer Beschaffung - unterstreichen den Wert gezielter agentenbasierter Workflows, die dringliche Geschäftsanforderungen lösen. Was wir bei der frühen Einführung von Lucy lernen, wird direkt in die Entwicklung marktgerechter Produkte und die Festlegung der Preisstrategien für unsere eigenen in der Beta-Phase befindlichen Agenten, wie Kora Pilot, fließen."

ÜBER CYKEL AI

Cykel AI entwickelt autonome digitale Mitarbeiter, die komplexe Geschäftsaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen. Das wachsende Portfolio des Unternehmens umfasst Lucy (Personalrekrutierung), Samson (Forschungsanalyse) und Eve (Vertrieb), die alle auf TaskOS, der eigens entwickelten KI-Agenteninfrastruktur von Cykel, basieren. Cykels digitale Mitarbeiter arbeiten an der Seite von regulären Teams und ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, ihre Abläufe in großem Umfang zu verändern. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an: investors@cykel.ai

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. ist ein agentenbasierter KI-Venture Builder der nächsten Generation, der sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung autonomer, umsatzgenerierender KI-Agenten konzentriert. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform operiert Pioneer als Venture-Studio und IP-Inkubator, der sich auf KI-Agenten am Abschnitt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) und des Solana-Ökosystems konzentriert.

Im Jahr 2025 startete Pioneer die private Beta-Version von Korapilot.ai, seinem ersten Direct-to-Market-Produkt, das einen autonomen KI-Handelsagenten speziell für Kryptomärkte bietet. Korapilot spiegelt die Strategie von Pioneer wider, agentenbasierte KI-Lösungen vom Konzept zur Kommerzialisierung zu bringen.

Neben der internen Entwicklung hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

