Singulus legte ein enttäuschendes erstes Quartal vor, das von einem deutlich rückläufigen Auftragseingang und Umsatz geprägt war - hauptsächlich aufgrund verzögerter Investitionsentscheidungen. Die Margenentwicklung verbesserte sich jedoch deutlich, was auf einen optimierten Produktmix zurückzuführen ist, der insbesondere vom Halbleitersegment gestützt wurde. Das Management bestätigte die Jahresprognose und verweist auf einen soliden Auftragsbestand sowie jüngste Auftragseingänge in den Bereichen Halbleiter und Solid-state-batteries. Zusätzliche Solaraufträge werden kurzfristig erwartet. Die Analysten von mwb research halten vor diesem Hintergrund das Erreichen des unteren Endes der Umsatzprognose weiterhin für realistisch, wenngleich der Auftragseingang künftig an Fahrt gewinnen muss. Strategisch treibt das Unternehmen die Transformation hin zu einem ausgewogeneren und margenstärkeren Segmentmix voran. Durch die einzigartige Kombination von Vakuumbeschichtung und nasschemischen Verfahren positioniert sich Singulus gezielt in wachstumsstarken Nischenmärkten wie MRAM, Mikro-LEDs, Medizintechnik-Beschichtungen und Energiespeicherlösungen der nächsten Generation. Dieser Wandel unterstützt ein widerstandsfähigeres, weniger zyklisches Geschäftsmodell mit strukturell verbesserter Profitabilität. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Einstufung als Spekulativer Kauf sowie das Kursziel von 4,00?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag