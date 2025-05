DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG beschließt Erwerb von Anteilen an der Sigma Precious Metals DMCC im Wege der Einbringung in Kapitalrücklage

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Rostra AG beschließt Erwerb von Anteilen an der Sigma Precious Metals DMCC im Wege der Einbringung in Kapitalrücklage

Düsseldorf (pta000/13.05.2025/12:30 UTC+2)

Düsseldorf, 13. Mai 2025. Der Vorstand der Rostra AG hat heute den unentgeltlichen Erwerb von 48 % der Anteile an der Sigma Precious Metals DMCC, Dubai, in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß -- 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, beschlossen. Hierzu soll mit dem Mitglied des Aufsichtsrates, Herrn Timothy Nuy, der Alleingesellschafter der Zielgesellschaft sowie mittelbar beherrschender Gesellschafter der Rostra AG ist, eine Einbringungsvereinbarung unterzeichnet werden, in der sich Herr Nuy dazu verpflichtet, 48 % der Anteile an der Zielgesellschaft unentgeltlich an die Rostra AG zu übertragen.

