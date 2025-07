DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra beschließt Erwerb einer Beteiligung an NMBZ Holdings Limited nebst Darlehensvertrag zur Finanz. der Transaktion

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Düsseldorf (pta000/02.07.2025/09:45 UTC+2)

Düsseldorf, 02. Juli 2025. Der Vorstand der Rostra AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 19,01 % an der NMBZ Holdings Limited, Harare (Simbabwe) zu einem Kaufpreis von USD 14,8 Mio. sowie den Abschluss eines Darlehensvertrags mit der RH Investments Pte. Ltd., Singapur, zur Finanzierung der Transaktion beschlossen.

Die NMBZ Holding Limited ist die Konzernmuttergesellschaft der NMBZ Holdings Gruppe, bestehend aus der NMB Bank Limited, der XPlug Solutions Limited sowie der NMB Properties, und an der Börse von Simbabwe notiert. NMB Bank Limited, eine führende simbabwische Geschäftsbank, wurde mit dem Ziel gegründet, umfassende Bankdienstleistungen für ein breites Marktspektrum zu erbringen. Mit der Unterstützung internationaler und lokaler institutioneller Investoren wie Old Mutual und Arise B.V. hat die Bank eine solide Kapitalbasis und einen soliden Governance-Rahmen aufgebaut. NMB unterstützt Firmenkunden in Sektoren wie Einzelhandel, Bauwesen, Fertigung, Transport, Bergbau und Landwirtschaft. Die digitale Transformation der NMB durch ihre Fintech-Tochter XPlug positioniert die Bank für eine skalierbare regionale Expansion und operative Effizienz.

NMB bietet neben guten Fundamentaldaten, wie einer starken Kapitalisierung, einer konsistenten Profitabilität und einer diversifizierten Einkommensbasis, ein erhebliches Wachstumspotenzial durch die weitere Expansion im FinTech-Bereich und die Erschließung weiterer afrikanischer Märkte und Geschäftsfelder.

NMB hat per 31.12.2024 einen Eigenkapitalbuchwert von USD 84 Mio. und im vergangenen Jahr eine Eigenkapitalrendite von 13,7% generiert. Die Transaktion entspricht einem P/B-Multiple von 0,9 sowie einem P/E-Multiple von 7,6 und ist damit im Vergleich zum Marktumfeld günstig.

Die Transaktion stellt nach der Einbringung von Sigma Precious Metals die zweite Minderheitsbeteiligung im Rahmen des Aufbaus der Rostra AG als Beteiligungsgesellschaft dar und steht ebenfalls im Einklang mit der im Geschäftsjahr 2024 neu ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der Beteiligungsfokus der Rostra AG liegt auf Unternehmen des südlichen Afrikas aus den Bereichen Financial Services und Handel.

Rostra AG hat zur Finanzierung der Transaktion mit der RH Investments Pte. Ltd. einen Darlehensvertrag über bis zu USD 25 Mio. zu einen Zinssatz von 9 % und einer Laufzeit bis zum 30.06.2032 abgeschlossen. RH Investments Pte. Ltd. ist ein Treasury-SPV, verwaltet von Rostra Holdings Pte. Ltd., der Mehrheitsaktionärin der Rostra AG.

Rostra AG Der Vorstand

