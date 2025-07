DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG beschließt Erwerb weiterer Aktien an der NMBZ Holdings Limited

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Rostra AG beschließt Erwerb weiterer Aktien an der NMBZ Holdings Limited

Düsseldorf (pta000/10.07.2025/14:30 UTC+2)

Düsseldorf, 10.07.2025. Der Vorstand der Rostra AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Erwerb einer weiteren Beteiligung in Höhe von 5,63 % an der NMBZ Holdings Limited, Harare (Simbabwe) ("NMBZ") zu einem Kaufpreis von USD 3,5 Mio. beschlossen. Dem vorausgegangen war bereits der Erwerb von 19,01 % an der NMBZ am 2. Juli 2025; für weitere Informationen in Bezug auf die NMBZ wird auf die Adhoc-Mitteilung der Rostra AG vom 2. Juli 2025 verwiesen. Nach Vollzug der neuen Transaktion wird die Rostra AG 24,64 % der Aktien an der NMBZ halten.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

