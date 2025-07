DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG plant Erwerb der Divcorp Investments Ltd. im Rahmen einer kombinierten Bar-/Sachkapitalerhöhung - Weiteres Investment im Edelmetallhandel; oHV soll über komb. Bar-/Sachkapitalerhöhung entscheiden

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Rostra AG plant Erwerb der Divcorp Investments Ltd. im Rahmen einer kombinierten Bar-/Sachkapitalerhöhung

Weiteres Investment im Edelmetallhandel; oHV soll über komb. Bar-/Sachkapitalerhöhung entscheiden

Düsseldorf (pta000/08.07.2025/19:00 UTC+2)

Düsseldorf, 8. Juli 2025 - Der Vorstand der Rostra AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, einer noch einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Beschlussfassung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Divcorp Investments Ltd., Zypern ("Divcorp") im Rahmen einer Kapitalerhöhung vorzuschlagen ("Transaktion"). Der Beschlussfassung unmittelbar vorausgegangen ist die Verständigung mit den Divcorp-Aktionären über die wesentlichen Eckpunkte und die Durchführung der Transaktion.

Die Divcorp Investments Ltd. ist die Konzernmuttergesellschaft der Ripplebrooke Investments Proprietary Ltd., der SA Precious Metals Proprietary Ltd. sowie der Batton Services Proprietary Ltd., jeweils ansässig in Südafrika. Die operativen Gesellschaften der Divcorp-Gruppe sind im Handel mit Gold und weiteren Edelmetallen sowie der Gewinnung und Aufbereitung/Veredelung von Edelmetallen tätig. Im Rahmen des Edelmetallhandels werden die Edelmetalle von lokalen Minen aus der Region Gauteng (Südafrika) angekauft und an Abnehmer i.W. in Europa und den VAE verkauft. Nach der Einbringung von Sigma Precious Metals stellt die Transaktion die zweite Transaktion der Gesellschaft im Gold- bzw. Edelmetallhandel dar.

Zu diesem Zweck soll eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 4.793.724 neuen Aktien durchgeführt werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt grundsätzlich gegen Bareinlagen unter Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis von EUR 2,00 je neuer Aktie. Nicht von den bisherigen Aktionären gezeichnete neue Aktien können von der Gesellschaft frei verwertet werden. Die Großaktionärin der Gesellschaft, Rostra Holdings PTE. LTD., hat vorab erklärt, auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte im Rahmen der Barkapitalerhöhung zu verzichten, so dass sie und zwei weitere Divcorp-Aktionäre als Sacheinleger (zusammen "Divcorp-Aktionäre") zur Zeichnung von insgesamt 3.773.510 neuen Aktien der Gesellschaft gegen Einbringung von rd. 92 % der Aktien an der Divcorp zugelassen werden können.

Die Sacheinlage erfolgt auf Basis einer gutachterlich ermittelten Bewertung der Divcorp in Höhe von rd. EUR 40 Mio., wobei sich mit den Divcorp-Aktionären auf einen darunter liegenden Bewertungsansatz der Divcorp für die Transaktion von EUR 8,2 Mio. verständigt werden konnte. Ferner liegt der Transaktion eine Bewertung der neuen Rostra-Aktien von EUR 2,00 zugrunde. Dies bedeutet einen Aufschlag von 37,9 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs der Rostra-Aktien im XETRA-Handel.

Die Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Rostra wird voraussichtlich am 11. Juli 2025 veröffentlicht.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Str. 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1751994000042 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)