Bis Ende des Jahres sollen die Photovoltaik-Kraftwerke am Netz sein. In unmittelbarer Nähe testet RWE bereits Agri-Photovoltaik-Anlagen und hat Hybridkraftwerke mit Speichern realisiert. Das Rheinische Revier war einst geprägt vom Tagebau. Nun sollen die rekultivierten Flächen zum Symbol der Energiewende und des Strukturwandels werden. RWE kündigte am Dienstag den Bau von mehreren Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 86,5 Megawatt an. Sie sollen östlich und westlich der Autobahn A44n zwischen Bedburg und Jüchen auf dem ehemaligen Gelände des Tagebaus Garzweiler entstehen. RWE plant die Inbetriebnahme ...

