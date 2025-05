Es geht in die nächste Runde: So haben nun niederländische Klimaschützer der Organisation Milieudefensie einen neuen Prozess gegen Shell gestartet. Sie wollen dem Energieriesen verbieten lassen, neue Öl- und Gasfelder zu erschließen und auszubeuten. "Wir fordern, dass Shell sofort die Entwicklung neuer Öl- und Gasfelder stoppt", so deren Direktor Donald Pols.Pols betonte, dass die Förderung von fossilen Energien aus neuen Feldern katastrophale Folgen für das Klima hat. In einem ersten Prozess 2021 ...

