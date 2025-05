EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Dividende

Adjusted EBITDA steigt leicht gegenüber Vorjahreswert auf 4,5 Mio. Euro

Adjusted EBITDA-Marge bei 9,3 % gegenüber 7,8 % im Vorjahresquartal

Konzernumsatz liegt mit 46,5 Mio. Euro planmäßig unter Vorjahresniveau

Dividendenvorschlag von 1,10 Euro je Aktie, inklusive Sonderdividende von 0,45 Euro aufgrund erfolgreich getätigter Verkäufe

Vorstand bestätigt Ausblick 2025: Umsatz von 200-220 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge zwischen 10,0-11,0 %

München, 14. Mai 2025 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") setzt ihren profitablen Kurs im ersten Quartal 2025 fort. Trotz des erwartungsgemäßen Umsatzrückgangs der fortgeführten Geschäftsbereiche(1) auf 46,5 Mio. Euro (Vorjahr: 53,9 Mio. Euro) konnte das Adjusted(2) EBITDA leicht auf 4,5 Mio. Euro (Vorjahr: 4,4 Mio. Euro) gesteigert werden. Infolgedessen verbesserte sich auch die Adjusted EBITDA-Marge spürbar von 7,8 % auf 9,3 %.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens stellt sich weiterhin sehr gut dar. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2025 bei 47,3 % (31. Dezember 2024: 45,0 %). Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) belief sich auf 0,3 Jahre (31. Dezember 2024: 0,9 Jahre) und liegt damit weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5 Jahren. Die Nettofinanzverschuldung ging gegenüber dem Wert zum 31. Dezember 2024 (18,9 Mio. Euro) deutlich auf 7,2 Mio. Euro zurück. Hier zeigt sich eine komfortable Liquiditätsausstattung, die durch die in 2024 erfolgten Verkäufe deutlich gestiegen ist.

Beteiligungsportfolio: Plastics weiterhin mit starker Performance und dynamischem Auftragseingang im ersten Quartal

Zum 31. März 2025 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung.

Das Segment Plastics konnte trotz eines Umsatzrückgangs deutlich beim Ergebnis zulegen. con-pearl ist mit einem starken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das Unternehmen profitierte insbesondere von einer anziehenden Kundennachfrage in den Logistikmärkten, sowohl in Europa als auch in den USA. Zudem gewann das Unternehmen zum Quartalsende einen Großauftrag in den USA, der für einen zusätzlichen Schub im zweiten Quartal sorgen wird. Auch H+E entwickelte sich trotz des weiterhin herausfordernden Branchenumfelds über den Erwartungen. Zudem gelang es dem Unternehmen, einen Auftrag eines angeschlagenen Wettbewerbers zu übernehmen, der Potenzial für weiteres Wachstum ab 2026 eröffnet.

Im Segment Adhesives & Coatings entwickelte sich Planatol in den ersten drei Monaten des Jahres stabil und leicht über den Erwartungen. In Summe ist das Unternehmen jedoch weiterhin mit einem spürbaren Margendruck konfrontiert und rechnet mit einem herausforderndem Gesamtjahr.

Im Segment Business Services profitierte die Beteiligung HY-LINE im ersten Quartal deutlich von den im vergangenen Jahr initiierten Turnaround- und Effizienzmaßnahmen. So konnte das Unternehmen das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant steigern. Positiv wird in den nächsten Monaten auch der erhöhte Auftragsbestand wirken, wenngleich das Marktumfeld herausfordernd bleiben wird. Transline entwickelte sich schwächer als erwartet. Für das Jahr 2025 liegt der Fokus konsequent auf der Optimierung des Cashflows in einem weiterhin angespannten Marktumfeld.

Die Minderheitsbeteiligung Inheco konnte sich nach einem umfangreichen Turnaround-Programm im Vorjahresvergleich in allen relevanten Kennzahlen deutlich verbessern. 2025 gilt es, das gute Ergebnisniveau zu sichern. Aufgrund des hohen Geschäftsanteils des Unternehmens in den USA werden die Entwicklungen rund um die avisierten Zollerhöhungen sehr genau beobachtet.

Segmentkennzahlen vor Konsolidierung (fortgeführt) im Überblick

Mio. EUR Q1 2025 Q1 2024(*) Veränderung in % bzw. BP(**) Plastics Umsatz 23,8 27,1 -12,0 % Adjusted EBITDA 3,8 2,8 +34,6 % Adjusted EBITDA-Marge in % 15,2 % 9,8 % > 100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 7,5 8,7 -13,1 % Adjusted EBITDA 0,3 0,8 -56,2 % Adjusted EBITDA-Marge in % 4,2 % 8,5 % > 100 BP Business Services Umsatz 15,1 17,9 -15,8 % Adjusted EBITDA 0,8 0,7 +25,8 % Adjusted EBITDA-Marge in % 5,5 % 3,6 % > 100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich; Angaben zu Veränderungen basieren auf der Berechnung mit exakten Werten

(*) Kennzahlen Q1 2024 wurden zur Vergleichbarkeit um die im Jahr 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra bereinigt

(**) BP=Basispunkte

Erhöhter Dividendenvorschlag von 1,10 Euro je Aktie - Dividendenrendite(3) bei 6,8 %

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung - die am 27. Juni 2025 virtuell stattfindenden soll - die Zahlung einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vor (Vj.: 0,65 Euro). Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 0,65 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von 0,45 Euro aus den erfolgreichen Veräußerungen von Neschen und nokra zusammen. Die Dividendenrendite(3) liegt damit aktuell bei attraktiven 6,8 %. Damit bestätigt die Blue Cap trotz des insgesamt unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds ihre Position als Dividendenwert.

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: "Der Dividendenvorschlag bedeutet die höchste bislang ausgeschüttete Dividende und unterstreicht unser klares Bekenntnis zu einer verlässlichen und attraktiven Ausschüttungspolitik. Die in diesem Jahr zusätzlich vorgesehene Sonderdividende reflektiert die erfolgreichen Veräußerungen des vergangenen Jahres und schafft gleichzeitig die Balance zwischen einer Teilhabe für die Aktionärinnen und Aktionäre an den erfolgreichen Exits und der Ermöglichung neuer Investitionen."

Prognose 2025 bestätigt - Fokus für das Geschäftsjahr liegt auf Portfoliozukäufen

Der Vorstand der Blue Cap bestätigt die Ende März bekannt gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Er erwartet mit Blick auf die anhaltend angespannte Wirtschaftslage und die großen geopolitischen Unsicherheiten eine konstante Umsatzentwicklung sowie eine leichte Verbesserung der Profitabilität gegenüber Vorjahr. Die Prognose für die Gruppe liegt bei einem Umsatz von 200-220 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA Marge von 10,0-11,0 %.

Die Blue Cap verfügt nach den beiden realisierten Verkäufen über hohe finanzielle Reserven und setzt in diesem Jahr einen strategischen Fokus auf Portfoliozukäufe. Der Schwerpunkt im Bestandsportfolio wird auf dem Segment Business Services liegen. Im Vordergrund der Portfolioarbeit stehen Cashflow- und Ertragssteigerungen unter den gegebenen Marktbedingungen.

Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 11:00 Uhr eine virtuelle Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Die Anmeldung ist über diesen Link möglich.

Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf der Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden.

(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen gehören alle Portfoliounternehmen bis auf die nokra Optische Prüftechnik und die Neschen Coating GmbH, die im September 2024 bzw. im Oktober 2024 verkauft wurden.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte

(3) Basierend auf dem XETRA-Schlusskurs vom 13.05.2025 (16,20 Euro)

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de

