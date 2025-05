The following instruments on XETRA do have their first trading 14.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.05.2025Aktien1 US0970232049 Boeing Co. DEP.SHS MCA2 VGG320891077 eToro Group Ltd.3 US5949728795 MicroStrategy Inc. Ser A Perp Strife Pfd4 KYG7611S1075 ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.5 JP3982400008 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.6 JP3350800003 Shikoku Electric Power Co. Inc.7 JP3532200007 Tsukishima Holdings Co. Ltd.8 CA18453A1012 Cleantech Vanadium Mining Corp.9 CA85210C1005 Sprott Physical Copper Trust10 KYG9722U1040 Winking Studios Ltd.11 DE000A40ZUK5 DATAGROUP SE z.Verk.12 DE000PFSE212 PFISTERER Holding SEAnleihen/ETF1 XS3049460242 AccorInvest Group S.A.2 BE6364524635 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.3 BE6364525640 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.4 DE000A3828K7 Investitionsbank Berlin5 XS3073629290 Naturgy Finance Iberia S.A.6 BE6364523629 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.7 US202795KB55 Commonwealth Edison Co.8 XS3071332962 Volkswagen International Finance N.V.9 DE000WBP0BM5 Wüstenrot Bausparkasse AG10 US149123CL34 Caterpillar Inc.11 EU000A4EAKP3 Europäische Union12 IT0005650574 Italien, Republik13 US855244BN88 Starbucks Corp.14 US855244BL23 Starbucks Corp.15 AU3SG0003197 Western Australian Treasury Corp.16 XS3074462352 Achmea Bank N.V.17 US263534CS62 E.I. Du Pont de Nemours & Co.18 XS3073596341 Equinix Europe 2 Financing Co. LLC19 XS3074424188 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 XS3071335478 Volkswagen International Finance N.V.21 DE000HEL0G77 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HEL0G10 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HEL0GR3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0G02 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0GX1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 IE00BD5HBS12 First Trust FactorFX UCITS ETF27 IE00BKS2X317 First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ET28 IE000WX2HZQ7 First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF