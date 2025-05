NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Karan Puri attestierte dem Reisekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein unerwartet gutes zweites Geschäftsquartal. Bisher gebe es keine klaren Anzeichen einer Schwäche, denn trotz aller Konsumsorgen entwickle sich die Kundenbasis robust, schrieb er. Die etwas schwächeren Buchungen für die Sommersaison hätten wohl auch mit den späteren Osterfeiertagen zu tun./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TUAG505