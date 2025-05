Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem vorsichtigen Start in den Handelstag bis zum Mittag schwächer geworden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.510 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.Besonders gefragt waren unter anderem die Papiere von Eon. Das Energieunternehmen hatte ein deutlich verbessertes Ergebnis für das erste Quartal vorgelegt."Die Quartalsberichte einiger europäischer Unternehmen wie z.B. von Brenntag und Alstom machen der Fortsetzung einer potentiellen Kursrekordjagd im Dax einen Strich durch die Rechnung", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer fokussieren sich vermehrt auf die mikroökonomischen Daten und finden dort ein sehr heterogenes Datenumfeld vor."Es zeige sich in vielen Branchen weiterhin ein eingetrübtes Marktumfeld. Das werde sich tendenziell durch die US-Strafzölle auch nicht wesentlich aufhellen können. "Daher fokussieren sich die Investoren auf die defensiven Branchen und bevorzugen so z.B. die Aktien von Eon. Das Marktumfeld wird angespannt und herausfordernd bleiben und die Volatiltät ein treuer Begleiter für die Investoren bleiben", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1243 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8894 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,78 US-Dollar, das waren 85 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.