Am heutigen Mittwoch verzeichnet die Bayer-Aktie einen deutlichen Kursrückgang von über 7?% und notiert aktuell bei rund 23?Euro. Ausschlaggebend für den Rückgang ist ein Medienbericht über eine mögliche Einstufung von Glyphosat als Gesundheitsrisiko in den USA, was zu einem starken Verkaufsdruck führte. Trotz positiver Quartalszahlen vom Vortag, die zunächst für Kursgewinne sorgten,...

