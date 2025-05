Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA68827L1013 OR Royalties Inc. 14.05.2025 CA68390D1069 OR Royalties Inc. 15.05.2025 Tausch 1:1CA9284621005 Aventis Energy Inc. 14.05.2025 CA05358H1091 Aventis Energy Inc. 15.05.2025 Tausch 1:1