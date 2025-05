(neu: Kurs, Experten und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp und ihrer Tochter Nucera haben nach Quartalszahlen am Donnerstag zu den Schlusslichtern in ihren Indizes gezählt. Den Industriekonzern belastet vor allem ein schwächer als erwartet ausgefallener operativer Gewinn. Beim Elektrolysespezialist Nucera stehen die Sorgen über die Umsatzentwicklung im Bereich Grüner Wasserstoff im Blick.

Am späteren Vormittag büßten die Papiere der Muttergesellschaft Thyssenkrupp im MDax knapp 10 Prozent auf 8,50 Euro ein. Die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend der Aktie, die am Vortag noch eine Unterstützung geboten hatte, wurde gleich zum Börsenauftakt durchbrochen. Es ging bis auf 8,15 Euro abwärts, bevor eine leichte Erholung einsetzte. Im laufenden Jahr steht angesichts der erwarteten Schübe durch Rüstungsausgaben in Deutschland und Europa insgesamt aber noch ein hoher Gewinn von knapp 117 Prozent zu Buche.

Für Thyssenkrupp Nucera ging es im SDax um 4,8 Prozent auf 9,36 Euro abwärts. Bei knapp über 9 Euro fand die Aktie Halt an ihrer längerfristigen 200-Tage-Linie.

Allgemein monierten Analysten bei Thyssenkrupp das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) des zweiten Geschäftsquartals, das "klar unter den Prognosen blieb", wie Dirk Schlamp von der DZ Bank schrieb. Er sprach von einem "Ergebnis schwacher Märkte und geplanter Stillstände, insbesondere bei Steel Europe".

Ein Börsianer verwies außerdem auf den geringen Auftragseingang und den schlechter als erwartet ausgefallenen negativen Barmittelfluss. Analyst Christian Obst von der Baader Bank hält es nun mit Blick auf die beibehaltenen Jahresziele für eine Herausforderung, "auch nur das untere Ende der vorgegebenen Spanne zu erreichen".

"Die Quartalszahlen machen deutlich, wie sehr der Konzern aktuell von operativen und strategischen Baustellen geprägt ist", resümierte Schlamp. "Das deutlich schwächere Ebit und die verschärfte Tonlage in Schlüsselbereichen wie Automotive und Steel zeigen, dass die Marktlage herausfordernd bleibt." Er sieht im aktuellen Jahr ein von Unsicherheiten geprägtes Übergangsjahr. Mittelfristig bleibt Schlamp zufolge die Umsetzung der strategischen Maßnahmen - hauptsächlich des Effizienzsteigerungsprogramms Apex, die Portfoliobereinigung und Spin-offs - entscheidend für den Kursverlauf der Aktie.

Unterdessen bemängelte Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler bei der Tochter Nucera, dass deren Geschäft mit Grünem Wasserstoff nach wie vor nicht in Schwung gekommen sei. Der Auftragseingang sei erneut vernachlässigbar gewesen, während das Segment Chlor-Alkali etabliert und stabil sei. Eine Prämie auf die H2-Option im Aktienkurs von Nucera dürfte es dem Experten zufolge nur im Fall konkreter Fortschritte im gesamten Wasserstoff-Ökosystem geben. Bisher jedoch blieben sowohl die Anzahl konkreter Anwendungen als auch die Kundennachfrage und die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen hinter den Erwartungen zurück./ck/ag/jha/

DE0007500001, DE0008467416, DE0009653386, DE000NCA0001