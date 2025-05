NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Kamran Hossain zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das erste Fazit, dass das operative Ergebnis des Versicherers in etwa die Erwartungen erfüllt habe. Unter dem Strich sei das Nettoergebnis jedoch 6 Prozent darunter geblieben. Nach zuletzt starker Kursentwicklung rechnet der Experte mit Gewinnmitnahmen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 07:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005