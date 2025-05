München - Der deutsche Versicherer Allianz widersteht sowohl Naturkatastrophen als auch der schwachen Weltkonjunktur: Im ersten Quartal wuchsen die Umsätze im Versicherungsgeschäft und in der Vermögensverwaltung um knapp 12 Prozent auf 54 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sank zwar um zwei Prozent auf gut 2,4 Milliarden Euro, wie der Münchner Konzern am Donnerstag mitteilte. Dies lag jedoch an einer grossen Steuerrückstellung ...

