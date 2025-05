NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 190 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen sowie den gestutzten Ausblick reduzierte Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung seine Umsatzprognosen für den Pharma- und Technologiekonzern. Bis zum neuen Kursziel habe die Aktie immer noch ein Potenzial von 35 Prozent, schrieb er. Um dieses auszuschöpfen, müssten die negativen Gewinnrevisionen am Markt ein Ende finden. Hierbei sollte die Stärke der Bereiche Process Solutions und Healthcare helfen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 00:15 / BST

DE0006599905