PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem: In Australien, Deutschland und Südostasien aktiv

Small- & MicroCap Investment: De.mem: In Australien, Deutschland und Südostasien aktiv

Frankfurt (pta000/18.05.2025/08:00 UTC+2)

Wasseraktien genießen in der Finanzwelt aus verschiedenen Gründen einen guten Ruf. In Zeiten des Klimawandel steigt aufgrund einer wachsenden Weltbevölkerung und des zunehmenden Wohlstands in aufstrebenden Volkswirtschaften der Wasserbedarf.

Wasser wird immer wichtiger

In einem Anfang 2025 veröffentlichten Beitrag im comdirect Kundenmagazin, wurde unter dem Titel "Wasseraktien: Rendite ohne Reue" auf die positiven Perspektiven solcher Unternehmen verwiesen. Dabei wurden drei zentrale Erkenntnisse erwähnt:

Die weltweite Wasserversorgung wird zunehmend herausfordernder. Neue Technologien können bei der Reduzierung des Wasserverbrauchs helfen. Wasserversorger sorgen als Infrastrukturunternehmen für Stabilität im Depot.

Neben der Versorgung mit Wasser spiele auch Wassertechnologie eine immer wichtigere Rolle. Begrenzter Wasservorrat und zunehmender Verbrauch verstärke die Bedeutung der Wasseranalyse, die Wasseraufbereitung und die Sicherung der Infrastruktur.

In den USA gilt Evoqua Water Technologies, dessen Unternehmenswurzeln über 100 Jahre zurückreichen, als ein führender Anbieter von Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen von Xylem Inc. (ISIN: US98419M1009) übernommen, wodurch ein globaler Marktführer im Bereich Wassertechnologie entstanden ist.

Die australische De.mem (ISIN: AU000000DEM4) bietet ebenfalls Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen vorwiegend für Firmenkunden an, wobei 2024 der Löwenanteil der Umsätze im Heimatmarkt Australien (83 Prozent), gefolgt von Deutschland (13 Prozent) und Singapur (4 Prozent) erzielt wurde. Dies bedeutet, dass der von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochene Handelskonflikt für De.mem eine eher untergeordnete Rolle spielt.

De.mem bietet maßgeschneiderte Lösungen

Da sich De.mem auf dezentrale Wasseraufbereitungslösungen, die speziell für abgelegene oder schwer zugängliche Standorte entwickelt wurden, konzentriert, kann es seinen überwiegend mittelständischen Kunden dank modularer Bauweise flexible und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die von großen Konzernen oft nicht rentabel umgesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Firma die zum Teil in Zusammenarbeit mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur entwickelten innovativen Membranfiltrationssysteme nutzen kann. Diese Technologie ermöglicht die Entfernung von Schadstoffen und Mikroplastik und ist zugleich energieeffizienter und kostengünstiger als viele konventionelle Systeme.

Als klassische Win-Win-Situation kann man die von De.mem angebotenen Vertragsformen BOO (Build, Own, Operate) und BOT (Build, Own, Transfer) einordnen. Für den Kunden werden dadurch nämlich hohe Anfangsinvestitionen durch planbare regelmäßige Zahlungen ersetzt. Der Kunde kauft somit kein Equipment, sondern eine Dienstleistung. Für De.mem ermöglichen beide Vertragsarten planbare, regelmäßige Einnahmeströme durch langfristige Dienstleistungsverträge.

Privathaushalte im Visier

Bereits seit 2018 bietet De.mem auch Wasseraufbereitungslösungen für Privathaushalte an. Diese Produktlinie basierte auf seiner firmeneigenen Hohlfaser-Ultrafiltrations- und Nanofiltrationstechnologie und ist als sogenannte "Point-of-Use"-Lösung konzipiert, die sich beispielsweise unter der Küchenspüle installieren lässt, um Leitungs- oder Stadtwasser vor dem häuslichen Verbrauch zu behandeln. Die Systeme nutzen den normalen Leitungswasserdruck und erfordern keine zusätzlichen Pumpen, was die Installation und Nutzung für Endverbraucher erheblich erleichtert.

Die eingesetzten Membranen, insbesondere die mit Graphenoxid (GO) verbesserten Varianten, erfüllen seit 2024 sogar die Anforderungen der NSF-Zertifizierung (National Sanitation Foundation). Andreas Kröll, CEO von De.mem, verweist in diesem Zusammenhang auf die Vertriebspartnerschaften mit der kanadischen Purafy und der in Singapur beheimateten Firmbase, die den Absatz in Nordamerika bzw. China, Indonesien und Japan vorantreiben sollen. Er sagt: "Zahlenmäßig befinden wir uns in diesem Segment zwar noch am Anfang, aber dank der zuletzt abgeschlossenen Partnerschaften nimmt der Vertrieb nun Fahrt auf".

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

Links: https://magazin.comdirect.de/maerkte-im-blick/wasser-aktien https://demembranes.com/investors/ https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02911509-6A1250791&v= 7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4 https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02543272-6A1100166&v= 7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

