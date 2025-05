DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Industriewasser-Recycling im Fokus: De.mem profitiert vom Trend zur Kreislaufwirtschaft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: Industriewasser-Recycling im Fokus: De.mem profitiert vom Trend zur Kreislaufwirtschaft

Frankfurt (pta000/18.05.2025/08:30 UTC+2)

Industriewasser-Recycling gewinnt an Bedeutung

Ob Textilien, Lebensmittel, Verpackung oder Elektronik: Für die Herstellung von Gütern aller Art und Nahrung werden enorme Wassermengen benötigt. Die Industrie verbraucht etwa 20 Prozent des weltweit entnommenen Frischwassers, was rund 4.000 km(3) pro Jahr entspricht. Bis 2050 rechnet die UNESCO im Weltwasserbericht 2023 außerdem mit einer Zunahme des gesamten Wasserverbrauchs um rund 20 bis 30 Prozent.

Angesichts dieser wachsenden Herausforderungen dürfte sich die Verwendung von recyceltem Wasser als entscheidend für die Verringerung des Wasser-Fußabdrucks der Industrie erweisen und stellt einen zentralen Baustein der Kreislaufwirtschaft dar. Das Unternehmen De.mem Ptd Ltd. (WKN: A2DNYE, ISIN: AU000000DEM4) hat sich auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung spezialisiert und bietet modulare Systeme, die auf die spezifischen Bedürfnisse industrieller Kunden zugeschnitten sind.

De.mems Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Zum Beispiel stellt der australisch-singapurische Konzern Wasseraufbereitungsanlagen her, die es Industriekunden ermöglichen, Prozesswasser zu recyceln und Abwasser effizient zu behandeln. Zu den angebotenen Technologien zählen u.a. die Umkehrosmose, Ultrafiltration und Membranbioreaktoren. Diese Systeme sind besonders für Branchen wie den Bergbau, die Lebensmittelproduktion und Energieversorgung relevant, die große Mengen an Wasser benötigen und gleichzeitig strengen Umweltauflagen unterliegen.?

Unter anderem am wichtigen Standort Singapur: Dort betreibt De.mem mehrere Projekte mit Industriekunden, darunter Aufbereitungsanlagen für die Elektronik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie chemische und petrochemische Sektoren. Ein Beispiel ist die mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan (WKN: 938427; ISIN: CH0010645932), für den De.mem eine Abwasserbehandlungsanlage im Rahmen eines "Build, Own, Operate" (BOO)-Modells betreibt. Diese Anlage basiert auf der von De.mem entwickelten Ultrafiltrationsmembran als entscheidender Komponente.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

