Der Dax stürmte regelrecht ins Wochenende. Der kleine Verfallstag am Freitag schien dem Index noch einmal einen Schub zu geben. Der Wochenschluss im Bereich von 23.800 Punkten offeriert dem Dax nun alle Chancen. So könnte es in der nächsten Handelswoche zum Sturm auf die Marke von 24.000 Punkten kommen. Die Rally im Dax befeuert sich mittlerweile selbst. Die Hausse nährt die Hausse. Sollte es tatsächlich zum Test der 24.000er Marke kommen, wird ...

