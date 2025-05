Kontrollieren Sie das Unkontrollierbare mit Process Intelligence und globalem S&OP

Gartner Supply Chain Symposium/Xpo QAD Inc., ein führender Anbieter von Cloud-basierten Fertigungs- und Lieferkettenlösungen der nächsten Generation, hat eine Präsentation auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo zum Thema "Hutchinson's Extended Supply Chain Driving Worldwide S&OP for Strategic Alignment" angekündigt. Der Vortrag wird von Frédéric Faysse, Senior Sales Executive bei QAD, neben Luca Cicchiello, Vice President of Corporate Supply Chain bei Hutchinson, gehalten. Darüber hinaus wird QAD täglich einem teilnehmenden Unternehmen einen kostenlosen "Proof of Capability" für Process Intelligence anbieten.

Hutchinson beleuchtet End-to-End-Lieferkettenstrategie

Hutchinson ist ein weltweit führendes Unternehmen für Gummiprodukte außerhalb des Reifenbereichs mit 40.000 Mitarbeitern in 25 Ländern. Luca Cicchiello leitet die End-to-End-Lieferkettenstrategie von Hutchinson und wird wertvolle Einblicke zu folgenden Themen geben:

Förderung von Agilität und Resilienz in der End-to-End-Lieferkette: Erfahren Sie, wie Hutchinson einen globalen S&OP-Prozess nutzt, der von der QAD-Cloud-Lösung Digital Supply Chain Planning unterstützt wird.

Erfahren Sie, wie Hutchinson einen globalen S&OP-Prozess nutzt, der von der QAD-Cloud-Lösung Digital Supply Chain Planning unterstützt wird. Echtzeit-Kapazitätsmanagement: Erfahren Sie, wie Hutchinson Echtzeit-Kapazitätswarnungen erhält, Bestände optimiert und die Zusammenarbeit mit Lieferanten über einen 18-monatigen Zeitraum hinweg verbessert.

Erfahren Sie, wie Hutchinson Echtzeit-Kapazitätswarnungen erhält, Bestände optimiert und die Zusammenarbeit mit Lieferanten über einen 18-monatigen Zeitraum hinweg verbessert. Strategische Ausrichtung und Risikominderung: Entdecken Sie, wie Hutchinson durch Szenario-Simulationen und Risikominderung Nachfrage und Kapazität in Einklang bringt und kontinuierliche Verbesserungen vorantreibt, und damit Komplexität reduziert und seine Agilität steigert.

Die Sitzung findet am Mittwoch, 21. Mai um 13:45 Uhr CEST statt.

QAD Process Intelligence "Proof of Capability"

Diese Initiative bietet einem teilnehmenden Unternehmen die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit von QAD Process Intelligence kostenlos zu erfahren. Dabei werden die eigenen Daten des jeweiligen Unternehmens verwendet, um Ineffizienzen und potenzielle Kostenersparnisse aufzudecken.

Das Proof of Capability-Programm von QAD bietet Unternehmen eine unkomplizierte und hochwertige Möglichkeit, greifbare Einblicke in die Prozessverbesserung zu gewinnen. Teilnehmer können von folgenden Schwerpunkte auswählen:

Lager/DC-Optimierung: Verbessern Sie die Auftragsabwicklung, identifizieren Sie die Ursachen von Ineffizienzen und steigern Sie die Gesamtleistung.

Verbessern Sie die Auftragsabwicklung, identifizieren Sie die Ursachen von Ineffizienzen und steigern Sie die Gesamtleistung. Bestandsoptimierung: Reduzieren Sie veraltete Bestände, minimieren Sie Abfall und verbessern Sie Flexibilität und Rentabilität.

Das Programm umfasst eine kurze Kennenlernsitzung, nach der QAD in einer Live-QAD-Process Intelligence-Umgebung die Unternehmensdaten analysiert. Innerhalb von 2-3 Wochen liefert QAD eine Präsentation und einen Executive Report mit Ergebnissen, Empfehlungen und einem potenziellen ROI.

"Unser Proof of Capability-Programm liefert schnelle, umsetzbare Erkenntnisse und zeigt die transformative Kraft von QAD Process Intelligence", sagte Luc Janssen, Senior Vice President of Product Management bei QAD.

