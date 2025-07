Ein hochkarätiger General Manager wird das rasante Wachstum der weltweit führenden Plattform für vernetzte Mitarbeiter in der Fertigung vorantreiben

QAD Inc., das Unternehmen, das Fertigungs- und Lieferketten mit intelligenten, anpassungsfähigen Cloud-Lösungen transformiert, gab heute die Ernennung von Ahmad Salama zum General Manager EMEA für QAD Redzone bekannt.

Ahmad Salama, incoming GM, EMEA for QAD Redzone

Mit diesem Schritt wird QAD Redzone bereits die führende Connected Workforce-Lösung speziell für Fertigungsteams an vorderster Front seine Bemühungen fortsetzen, die Fertigungssoftwarelandschaft in Europa und im Nahen Osten zu revolutionieren.

"Dies ist nicht nur eine weitere regionale Einstellung eines General Managers", sagte Sanjay Brahmawar, CEO von QAD.

"Wir investieren, um erfolgreich zu sein. Ahmad bringt die Größe, Erfahrung und Leistungsfähigkeit mit, die wir benötigen, um diesen Markt zu dominieren und sicherzustellen, dass Redzone das bevorzugte Fabrikbetriebssystem für moderne Fertigungsteams an vorderster Front in Europa wird. Er ist ein Wachstumsmanager mit hoher Glaubwürdigkeit im Bereich der digitalen Transformation, und wir freuen uns sehr, dass er die Führung in EMEA übernehmen wird."

Mit Wirkung zum 4. August wird Salama die Verantwortung für die Beschleunigung der Expansion von Redzone in der EMEA-Region übernehmen. Zu seinen Aufgaben gehören der Aufbau einer leistungsstarken Vertriebsorganisation, die Vertiefung der Kundenbeziehungen und die Steigerung der Produktivität in den Fertigungsstätten.

Salama wechselt von Contentsquare zu QAD Redzone, wo er als VP GM für den Nahen Osten, Nordafrika und die Türkei tätig war und die Marktführerschaft sowie transformative Kundenergebnisse vorangetrieben hat. Seine über 25-jährige Berufserfahrung umfasst die Bereiche KI, IoT, Industrie 4.0 und SaaS-Innovation. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Software AG und EMC in der EMEA-Region tätig.

Salama ist für den Aufbau von Elite-Teams, die Schaffung langfristiger Kundenpartnerschaften und den Aufbau einflussreicher Partnernetzwerke bekannt und hat durch die Verbindung von Menschen, Prozessen und Technologien in hochdynamischen Industrieumgebungen kontinuierlich bahnbrechende Leistungen erbracht.

"Ich freue mich sehr, in dieser für die Fertigungsindustrie so entscheidenden Phase zu QAD Redzone zu kommen", erklärte Ahmad Salama, designierter General Manager EMEA bei QAD Redzone

"Fabriken in ganz Europa und im Nahen Osten streben nach Modernisierung, Digitalisierung und Bindung von Spitzenkräften, insbesondere da die Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit ihrer lokalen Betriebe immer wichtiger werden. Redzone bietet all das und noch mehr. Wir verkaufen keine Software, sondern transformieren die Arbeitsweise von Fabriken. Ich bin hier, um diese Transformation voranzutreiben und eine neue Ära der Produktivität, Compliance und des Stolzes in unserer Region einzuleiten."

QAD Redzone verstärkt sein Engagement für die Revolutionierung der Produktivität an vorderster Front in der Fertigung und expandiert rasch in Nordamerika, EMEA und APAC. Redzone wird bereits von über 1.000 Werken weltweit eingesetzt und bietet Echtzeit-Zusammenarbeit, digitale Arbeitsabläufe, KI-gestützte Erkenntnisse und messbare Produktivitätssteigerungen oft innerhalb von Wochen statt Monaten.

Mit Ahmad Salama an der Spitze in EMEA macht QAD deutlich:

Redzone ist nicht hier, um teilzunehmen. Es ist hier, um zu führen.

Über QAD Redzone

QAD Redzone ist die führende vernetzte Workforce-Lösung für Fertigungsteams. Redzone wurde für den Einsatz an vorderster Front entwickelt und unterstützt Fabriken dabei, durch Echtzeit-Zusammenarbeit, digitale Workflows, Compliance-Tools und KI-gestützte Erkenntnisse bahnbrechende Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rzsoftware.com und www.qad.com.

