Stardust Solar: Franchise als Wachstumstreiber im Solarmarkt - Stardust Solar auf Expansionskurs

Ein nordamerikanisches Unternehmen, das darauf abzielt, skalierbares Franchisesystem aufzubauen, ist Stardust Solar (TSXV: SUN; ISIN: CA8552811017).

Solar als Franchise-Modell: Ein ungewöhnliches Geschäftsmodell unter börsennotierten Solarunternehmen. Vergleichbar mit skalierbaren Systemen, wie man sie von international erfolgreichen Franchise-Unternehmen wie bspw. McDonald's kennt - natürlich übertragen auf die Energiebranche. Die Vorteile dieses Ansatzes? Schnelle Expansion bei gleichzeitiger Nutzung von technischem, marketingbezogenem und logistischem Know-how. Für Unternehmen, die dieses Modell erfolgreich umsetzen, kann dies einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bedeuten.

Ein nordamerikanisches Unternehmen, das darauf abzielt, skalierbares Franchisesystem aufzubauen, ist Stardust Solar (TSXV: SUN; ISIN: CA8552811017). Stardust Solar entwickelt und skaliert sein Franchisemodell durch strategische Initiativen in den Bereichen Betrieb, Partnerschaften und regulatorische Positionierung.

Ein wichtiger Meilenstein war die Übernahme von Solar Grids Development LLC, wodurch Stardust Solar auf einen Schlag 49 Franchisegebiete in den USA gewann und seine Präsenz deutlich ausbaute. Bis Mai 2025 umfasst das Netzwerk 87 Franchisestandorte.

Um die Expansion weiter zu beschleunigen, beantragte Stardust Solar Ende 2024 Master-Franchisegeber-Lizenzen in 42 US-Bundesstaaten - ein bedeutender Schritt zur flächendeckenden Vergabe von Franchiserechten. Stardust will jedoch mehr: Ziel ist es, bis Ende 2025 die Marke von 100 Gebieten zu überschreiten.

Partnerschaften als Skalierungshebel

Strategische Partnerschaften spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Skalierung des Franchisemodells. Im Jahr 2024 erweiterte Stardust Solar seine Vereinbarung mit Tesla, um Tesla Powerwall-Energiespeichersysteme über sein gesamtes US-Franchisenetzwerk zu vertreiben und zu installieren.

Wachstumszahlen durch Franchise-Fokus

Wie verdients Stardust Solar mit diesem Franchis-Modell Geld? Stardust Solar erhebt eine Franchisegebühr von 50.000 kanadische Dollar zuzüglich anfänglicher Einrichtungskosten sowie laufende Lizenzgebühren in Höhe von 5?% des Bruttoumsatzes. Diese strukturierte Einnahmebasis ermöglicht margenstarkes, kapitalleichtes Wachstum - ähnlich den Mechanismen klassischer Franchise-Systeme.

Die Effekte sind bereits sichtbar: Im dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 896.000 US-Dollar, ein Anstieg von 81?% gegenüber dem Vorjahresquartal 2023. In den ersten neun Monaten des Jahres lag der Umsatz bei 2,8 Millionen US-Dollar - ein Plus von 52?%. Franchise-Einnahmen, darunter Erstgebühren und laufende Lizenzen, machten dabei bis zum 30. Sep. 2024 insg. 400.000 US-Dollar aus - gegenüber 322.000 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Jahres 2023.

Wachstumstreiber Solarmärkte Nordamerika & Europa

Wie ist die derzeitige Entwicklung des Solarmarktes in Nordamerika? Kann Stardust Solar auch hier auf Wachstumsimpulse hoffen - trotz der Abkehr Trumps von den erneuerbaren Energien?

Trotz Trump: Die Nutzung von Solarenergie im privaten Bereich hat in Nordamerika erheblich zugenommen. Derzeit sind landesweit über 235 Gigawatt (GW) Solarkapazität installiert, genug, um über 40 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. In den letzten zehn Jahren verzeichneten Solaranlagen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 %. Dieses Wachstum wurde durch starke bundesstaatliche Richtlinien wie den Solar Investment Tax Credit (ITC), rapide sinkende Installationskosten und die steigende Nachfrage nach sauberem Strom im privaten und öffentlichen Sektor unterstützt.

In Europa gibt es einige bemerkenswerte Beispiele für erfolgreiche Franchisemodelle, darunter Energiesprong, das sich auf die energetische Sanierung von Wohngebäuden zur Erreichung von Netto-Null-Energiestandards konzentriert. Sein Franchisemodell ermöglicht eine schnelle Skalierung nachhaltiger Wohnlösungen in ganz Europa. Im Vereinigten Königreich bietet Green Motion emissionsarme Fahrzeuge und nachhaltige Mobilitätslösungen an. Dieses grüne Franchise hat Anerkennung für sein Engagement zur Reduzierung von Verkehrsemissionen gewonnen.

Solar-Franchise-Modelle als Investment-Case

Bekannte Marken haben vorgemacht, wie erfolgreiche Franchise-Geschäftsmodellen skaliert und global etabliert werden können. Bietet dieses Modell doch skalierbares Wachstum mit geringeren Kapitalanforderungen sowie wiederkehrende, margenstarke Einnahmen durch Franchisegebühren und Lizenzgebühren. Weitere Vorteile: vorhersehbare Cashflows und ein starkes Aufwärtspotenzial.

Mit Blick auf die Zukunft verfügt Stardust Solar über eine robuste Projektpipeline, mit einem gemeldeten Auftragsbestand von über 2 Millionen US-Dollar in unterzeichneten Verträgen für Solar- und Energiespeicherinstallationen Anfang 2025. Diese Projekte sollen in den kommenden Monaten erfüllt werden, was kurzfristige Umsatzsichtbarkeit bietet, und die Skalierbarkeit des Franchisemodells unterstreicht.

