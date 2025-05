NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von BASF von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chris Counihan kappte seine Schätzungen für das laufende Jahr in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung 11 Prozent unter das untere Ende der Zielspanne. Er begründete dies mit anhaltender Schwäche im Geschäft mit Basischemikalien. Intern tue sich in Ludwigshafen viel Positives, die maue Nachfrage sei aber eine zu große Bremse./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 13:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 19:00 / ET

DE000BASF111