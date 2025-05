München (ots) -Die 3. Liga boomt - auch bei den TV-Reichweiten! Mit 28,7 Millionen Zuschauern bei den Live-Spielen verzeichnet MagentaSport erneut ein Rekordergebnis. Die Steigerung zur Vorsaison beträgt 12 Prozent. Die höchste Reichweite wurde zur Saisoneröffnung in der Partie TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken (Endstand 0:1) mit 358.000 Zuschauern erzielt, die kostenfrei übertragen wurde. Das beste Pay TV-Spiel war Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden mit 287.000 Zusehern am 36. Spieltag (Endstand 1:1). Gemeinsam mit dem DFB hat MagentaSport in der gerade abgelaufenen Saison eine Reihe von technischen und inhaltlichen Innovationen präsentiert, die den Fans erstklassige Eindrücke vermittelten.Die 3. Liga, seit der Saison 2017/18 im Programm-Portfolio, ist eine Erfolgsstory bei MagentaSport und MagentaTV. Von den 380 Live-Spielen werden 312 exklusiv gezeigt. Der Ausbau der Konferenz am Samstag, starke MagentaSport Eigenformate und innovative Produktionen haben die Alleinstellung der 3. Liga forciert - und somit auch einen Anteil am Boom.Mehr als nur Live-Fußball: MagentaSport setzt auf Formate mit Herzblut und MeinungReportage-Reihen wie der "Groundhopper" mit dem liebevollen Blick in die Traditionsklubs, Interviews vor den Top-Spielen und "4zu3 - der 3. Liga Podcast von MagentaSport" erweitern das Programm-Portfolio für einen Fußball-Wettbewerb, der sich längst zur Heimat für authentischen und hochklassigen Fußball entwickelt hat und so unter anderem auch eine Bühne für künftige Bundesliga und sogar Nationalspieler bietet. Stars von morgen, Klub-Legenden, starke Meinungen, Fan-Kultur, Traditionsklubs - das ist ein Mix, der funktioniert.In der aktuellen "4zu3"-Podcast-Folge ist Bielefelds Aufstiegstrainer Mitch Kniat zu Gast. Wie der laut DFB-Voting "beste Trainer der 3. Liga " die Arminia nach einem Seuchenjahr in der Saison 2023/24 nunmehr in die 2. Liga und ins DFB-Pokalfinale brachte - die neue Folge gibt's unter anderem hier: https://4zu3.podigee.io/86-mitchspracherecht-mit-mitch-kniatMagentaSport goes Berlin: "4zu3"-Spezialausgabe zum Pokalfinale mit Arminia BielefeldDie 3. Liga hatte ein starkes Finale - zum Abschluss plant die "4zu3"-Podcast-Crew mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer ein großes Finale mit einer Spezial-Ausgabe rund um das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. Dabei werden nicht nur exklusive Inhalte und spontane Eindrücke aus der Hauptstadt für die MagentaSport-Social-Media-Kanäle produziert: Sollte Arminia Bielefeld den Pokal gewinnen, ist die Crew auch beim beim Siegeszug durch Bielefeld hautnah dabei. Für das Podcast-Team Ehrensache - und für die Fans ein emotionales Extra-Kapitel in einer ohnehin denkwürdigen Saison der Arminia.Aufstiegsspiele zur 3. Liga Ende Mai live bei MagentaSportAuch danach bleibt MagentaSport am Ball: Am Mittwoch, 28. Mai (ab 18.45 Uhr), und Sonntag, 1. Juni (ab 13.15 Uhr), stehen die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen Lok Leipzig (Meister Regionalliga Nordost) und TSV Havelse (Meister Regionalliga Nord) auf dem Programm. In den letzten beiden Spielen im Profi-Fußball in der Saison 2024/25 wird der vierte Aufsteiger zur 3. Liga neben MSV Duisburg, 1. FC Schweinfurt und TSG Hoffenheim II ermittelt.Exklusive Innovation als Programm: MagentaSport eröffnet neue Perspektiven im FußballMagentaSport hat in der Saison 2024/25 einmal mehr bewiesen, dass moderne Berichterstattung über die reine Live-Übertragung hinausgeht. In enger Kooperation mit dem DFB wurde ein Innovationspaket geschnürt, das den Fans gänzlich neue Einblicke in die 3. Liga ermöglichte. Ein herausragendes Beispiel ist der Einsatz der Body-Cam-Technologie in Kombination mit dem Original-Funkverkehr zwischen Schiedsrichterin Fabienne Michel und Spielern. MagentaSport hatte das exklusive Material vom Spiel SpVgg Unterhaching gegen Arminia Bielefeld (37. Spieltag) veröffentlicht. Ausgezeichnete, sehr nahe Eindrücke der Unparteiischen Michel in der Kommunikation mit den Spielern und ihrem Blickwinkel auf die Partie. Der Link zum Beitrag: https://cloud.thinxpool.de/s/33N9rEeLAKW5pW4Erster verkabelter Coach im deutschen Profifußball live bei MagentaSportBereits im Dezember hatte MagentaSport für Aufsehen gesorgt, als Viktoria Köln-Trainer Olaf Janßen beim Spiel gegen Osnabrück am 17. Spieltag als erster verkabelter Coach im deutschen Profi-Fußball bei einem Pflichtspiel begleitet wurde. Die Aufnahmen gaben einen unverfälschten Eindruck vom emotionalen und taktischen Coaching - hautnah und ehrlich. Das Echo in der Fußball-Community: durchweg positiv. Der Link zum Beitrag: www.youtube.com/watch?v=Px5kiWJLv5IBereits im Oktober 2024 wurde bei den Partien Rostock-Aachen (mit Felix Bickel & Julian Bergmann) und Mannheim-Aue (mit Fabienne Michel & Marcel Gasteier) darüber hinaus erstmals der interne Funkverkehr zwischen Schiedsrichter und Assistenten sowie Spielern in die Übertragung integriert. MagentaSport schuf damit mehr Transparenz und bot einen tiefen Einblick in die Komplexität der Spielleitung im modernen Fußball. Der Link zum Beitrag: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dFhFRUI0cTNjZUR1NVNXTmpTaEZ6cGNaeEZyeEp5TXFWSk9qdHc1SlVxTT0=3. Liga -Saison 2025/2026 ab 1. August live bei Magenta-SportAuch zur neuen Saison wird MagentaSport weiterhin alle Spiele der 3. Liga live zeigen. Dazu an jedem Spieltag auch mit einer Konferenz. Startschuss zur neuen Saison in der 3. Liga wird der 1. August 2025 sein. Mit der Verpflichtung von Kevin Volland (277 Bundesliga- und 15 Länder-Spiele) sowie Florian Niederlechner (197 Bundesliga- und 102 2. Liga-Spiele) hat der TSV 1860 München schon 2 dicke Ausrufezeichnen gesetzt. Die 3. Liga mit insgesamt 380 Live-Spielen ist derzeit noch bis zur Saison 2026/27 im Programm-Portfolio von MagentaSport enthalten.Fußball live bei MagentaSportSamstag, 24.05.2025:Finale Coupe de FranceAb 20.45 Uhr: Paris Saint Germain - Stade ReimsAufstiegsspiele zur 3. LigaHinspielMittwoch, 28.05.2025:Ab 18.45 Uhr: Lok Leipzig - TSV HavelseRückspielSonntag, 01.06.2025:Ab 13.15 Uhr: TSV Havelse - Lok Leipzig