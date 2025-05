Der DAX zeigt sich in dieser Woche in Topform. Bisher hat er an jedem Tag ein neues Rekordhoch aufgestellt. Heute ist zum Handelsstart zunächst mit wenig Bewegung zu rechnen. Die Vorgaben aus Übersee sind uneinheitlich. Bei den Einzelwerten geht es heute um Rheinmetall, Renk, Tesla, D-Wave, Nvidia, ...