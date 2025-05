ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat nach mehrmonatiger Suche einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef gefunden. Jens Birgersson werde die Leitung des Unternehmens ab dem 1. September übernehmen, teilte Brenntag am Mittwoch in Essen mit. Der Manager war bisher in verschiedenen Managementfunktionen tätig, lange Zeit hatte er die Geschicke beim dänischen Dämmstoffhersteller Rockwool gelenkt. Birgersson folgt bei Brenntag auf Christian Kohlpaintner, der sein Amt zum 31. August niederlegt.

Brenntag hatte Ende November bereits mitgeteilt, dass Kohlpaintner aus dem Unternehmen ausscheiden will. Sein Vertrag wäre ursprünglich bis Ende Dezember 2025 gelaufen, diesen wollte der Manager aber nicht verlängern. Kohlpaintner steht seit Anfang 2020 an der Spitze des Brenntag-Konzerns./tav/stk