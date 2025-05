Der Telekommunikationsanbieter Freenet hat am Mittwochabend seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde aber bestätigt. An der Börse kam der Quartalsbericht nicht gut an. Die Aktie von Freenet steht derzeit unter Druck.Der Umsatz stieg im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp zwei Prozent auf 604,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen ...

