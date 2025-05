ROUNDUP: Ticketverkäufe und Übernahmen treiben CTS Eventim an - Aktie sackt ab

MÜNCHEN - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat dank zweier Übernahmen und guter Ticketnachfrage Anfang 2025 deutlich zugelegt. Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft legten zu. Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg sieht den Konzern auf Kurs zu seinen Zielen für 2025. Daran ändert auch ein Gewinneinbruch unter dem Strich nichts. Anleger an der Börse nahmen nach den Neuigkeiten jedoch Kursgewinne mit und schickten die CTS-Aktie auf Talfahrt.

ROUNDUP: Freenet verdient zum Jahresstart weniger - Aktie stürzt ab

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz nur leicht, und der Gewinn ging sogar zurück. Die Freenet-Spitze um Vorstandschef Christoph Vilanek zeigte sich dennoch zuversichtlich, den Gewinn im Tagesgeschäft 2025 wie geplant zu steigern. So gewann Freenets Fernsehangebot Waipu.tv nach dem Rekordjahr 2024 weitere Neukunden. An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag jedoch schlecht an.

Evonik will operativen Gewinn um eine Milliarde Euro bis 2027 steigern

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit dem größten Umbau seiner Firmengeschichte den operativen Gewinn in den kommenden deutlich steigern. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll bis 2027 um eine Milliarde Euro im Vergleich zu 2023 zulegen, wie der MDax-Konzern am Donnerstag auf seinem Kapitalmarkttag in Essen mitteilte. Dazu beitragen sollen jeweils zur Hälfte Wachstum und Kosteneinsparungen. 2023 hatten die Essener 1,66 Milliarden Euro ausgewiesen. Für das laufende Jahr peilt der Konzern einen operativen Gewinn von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro an, nach einer deutlichen Erholung auf fast 2,07 Milliarden Euro 2024.

ROUNDUP: Easyjet hofft auf Rekordsommer - Kursrutsch



LUTON - Der britische Billigflieger Easyjet ist im Winter trotz höherer Einnahmen tiefer in die roten Zahlen geflogen. Neben höheren Betriebskosten zog der späte Ostertermin das Ergebnis nach unten. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Easyjet-Chef Kenton Jarvis indes mit einem starken Gewinnwachstum und hofft auf einen "weiteren Rekordsommer". Das Flugangebot soll bei weitem nicht mehr so stark wachsen wie im Winter. Die Easyjet-Aktie gab deutlich nach.

iPhone-Designer soll Technik für ChatGPT-Macher entwickeln

SAN FRANCISCO - Die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI holt den einstigen iPhone-Designer Jony Ive an Bord. Man habe bereits vor zwei Jahren angefangen, über neue Geräte für die Ära Künstlicher Intelligenz nachzudenken und daran zu arbeiten, teilten Ive und OpenAI-Chef Sam Altman mit. Jetzt erwirbt OpenAI das von Ive dafür mitgegründete Unternehmen mit dem Namen io. OpenAI lasse sich den Neuzugang insgesamt fast 6,5 Milliarden Dollar kosten, berichteten der Finanzdienst Bloomberg und das "Wall Street Journal".

Bergbaukonzern Rio Tinto vor Chefwechsel



LONDON - Beim britisch-australischen Bergbaukonzern Rio Tinto steht ein Chefwechsel an. Unternehmenslenker Jakob Stausholm werde im Laufe dieses Jahres zurücktreten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Zuvor solle noch ein Nachfolger gefunden werden. Die Suche sei angelaufen. Stausholm arbeitet seit 2018 bei Rio Tinto, zunächst als Finanzvorstand und seit Januar 2021 in seiner jetzigen Position.

Generali verdient im Tagesgeschäft mehr



MAILAND - Der italienische Versicherer Generali hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft Anfang 2025 deutlich gesteigert. Während die Prämieneinnahmen mit 26,5 Milliarden Euro im ersten Quartal wegen eines Rückgangs in der Lebensversicherung praktisch stagnierten, wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast neun Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Mailand mitteilte.



Weitere Meldungen



-Luft- und Raumfahrtindustrie will größere Rolle bei Rüstung -Nestle-Chef übt Kritik an Strategie seines Vorgängers -Berlin will Verbraucher besser vor 'Fake-Shops' schützen -Energieminister beraten über Gestaltung der Energiewende -Patentanmeldungen: Asien bei Batterietechnik weit vorn -Streaming: Teilen von Passwörtern immer noch weit verbreitet -Huawei-Affäre - Fünf EU-Abgeordneten droht Immunitätsverlust -Netflix kommt hinzu: Mehr Auswahl für 'Sesamstraßen'-Fans -ROUNDUP: Fraunhofer-Institut zerpflückt E-Auto-Mythen -Verbandschef: KI ohne Regeln gefährdet Presse

-Salzgitter AG setzt auf weitere Zusammenarbeit mit Papenburg -Uber startet Fahrten mit Fahrerinnen nur für Frauen

-Lidl und Kaufland wachsen: Mehr Filialen, mehr Investitionen -Sammelklage gegen X bei Kammergericht Berlin eingereicht -Indischer Partner übernimmt insolventen Motorradbauer KTM -Chemie mit Rekord bei Forschung - aber Druck aus Asien groß -Madsack-Verlagschef Düffert: Geschäftsmodell muss Abo-Modell sein°

