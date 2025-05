Auch am gestrigen Mittwoch hat der DAX ein weiteres Rekordhoch aufgestellt. Für die deutschen Standardwerte ging es um 0,36 Prozent oder 86 Zähler auf 24.122 Punkte nach oben - in der Spitze notierte das Aktienbarometer bei 24.152. Am Donnerstag sind erst einmal Gewinnmitnahmen angesagt, wobei die Unternehmen Brenntag, Commerzbank, CTS, Freenet, Porsche, Rheinmetall und Zalando im Fokus stehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...