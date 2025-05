DJ Bayer bekommt China-Zulassung für hochdosiertes Eylea

DOW JONES--Bayer darf sein Augenmedikament Eylea in der hochdosierten Variante nun auch in China zur Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration vermarkten. Die dortige Arzneimittelbehörde NMPA erteilte eine entsprechende Zulassung für Eylea 8 mg, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte. Hochdosiert verlängert sich das Behandlungsintervall damit auf drei bis vier Monate von zwei Monaten bei der ursprünglichen 2-mg-Variante.

Eylea 8 mg ist in mehr als 50 Ländern in dieser Indikation zugelassen und wird außerhalb der USA von Bayer vermarktet. Die Gewinne teilt sich das DAX-Unternehmen mit Co-Entwickler Regeneron.

