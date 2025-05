Köln (ots) -Ein Entzug ohne Druck und Qualen: Passend zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai hilft Wolfram Kons in einer exklusiven Sondersendung bei RTL und RTL+ allen Raucherinnen und Rauchern dabei, sich das Rauchen abzugewöhnen. Kostenlos und bequem vor den Bildschirmen.Möglich macht das eine der bekanntesten Methoden weltweit, um mit dem Rauchen aufzuhören: Die "Easyway"-Methode von Allen Carr. Das 1985 veröffentlichte Buch des Briten "The easy way to stop smoking!" (deutsche Übersetzung 1992: "Endlich Nichtraucher!") ist weltweit ein millionenfacher Beststeller. Bei der Methode von Allen Carr handelt es sich um ein strukturiertes Verfahren zur Rauchentwöhnung, das auf einem veränderten Denken über das Rauchen basiert. Ziel ist es, den Wunsch nach der Zigarette dauerhaft zu verlieren - ohne Zwang, Entzugserscheinungen oder Hilfsmittel.Durchgeführt wird das Seminar von der Allen Carr Coachin Nicole Klenk, die lizensierte Suchttherapeutin ist und schon zehntausende Raucherinnen und Raucher von ihrer Sucht befreit hat.Im Studio sitzen zwei prominente Raucher: Die amtierende Dschungelkönigin Lilly Becker und RTL-Wettermann Christian Häckl sowie drei Raucher aus Deutschland, die sich bei einer Publikumsaktion melden konnten, um an diesem Tag mit dem Rauchen aufzuhören.RTL-Moderator Wolfram Kons führt durch die Sendung. Kons, der bei ntv am Neujahrstag 2004 mit dem Konzept schon einmal erfolgreich war, zu der Neuauflage gut zwanzig Jahre später: "Das ist keine Sendung mit erhobenem Zeigefinger, sondern ein funktionierender Weg aus der Sucht. Noch heute bekomme ich Dankesmails von Zuschauern, die vor über zwei Jahrzehnten nach unserer Sendung mit dem Rauchen aufgehört haben."Normalerweise kostet ein solcher Kurs mehrere hundert Euro, doch am Weltnichtrauchertag ist er bei RTL und RTL+ für Millionen Raucher und Vaper in Deutschland gratis."Endlich Nichtraucher! Das große Gratis-Coaching" ist eine inhouse Produktion (RTL NEWS).Bilder zur Sendung stehen im RTL Media Hub (https://media.rtl.com/news/allemarken/uebersicht/) zu Verfügung.Über Allen Carr:Allen Carr (1934 - 2006) war ein britischer Buchhalter und Autor, der weltweit durch seine Methode zur Rauchentwöhnung bekannt wurde. Bis er 1983 die Easyway-Methode entwickelte und selbst zum Nichtraucher wurde, konsumierte er bis zu 100 Zigaretten am Tag. Carr starb 2006 an Lungenkrebs. "Wenn man davon ausgeht, dass ich mindestens zehn Millionen Raucher von ihrer Sucht geheilt habe, dann ist dies wohl ein Preis, den zu zahlen sich gelohnt hat", sagt Carr dazu. Und: "Als ich meine letzte Zigarette rauchte, begann für mich die glücklichste Zeit meines Lebens."Pressekontakt:Lisa von SöhnenSenior Managerin Kommunikation RTL Information & SportRTL Deutschland GmbHLisa.vonsoehnen@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/6039920