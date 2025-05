Veganz hat seinen strategischen Eintritt in den US-Markt durch eine Partnerschaft mit Jindilli Beverages, dem Unternehmen hinter der Marke milkadamia, bestätigt. Erste Exporte der Mililk-basierten Hafer- und Mandelmilch aus Deutschland sollen noch in diesem Jahr starten. Eine US-Produktionsstätte ist für Anfang 2026 geplant. Die Kooperation, der fast ein Jahr Vorbereitung und starkes Marktinteresse vorausgingen, zielt sowohl auf Großkunden im Foodservice wie McDonald's und Starbucks als auch auf große US-Einzelhändler ab. Finanzielle Beiträge werden ab dem 3. Quartal 2025 erwartet und sind noch nicht in der aktuellen Prognose enthalten - was zusätzliches Potenzial andeutet. Der nordamerikanische Markt für pflanzliche Milchprodukte ist riesig und zeigt starkes Wachstumspotenzial. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Einschätzung "Spek. KAUFEN" sowie das Kursziel von 18,00 EUR, das auf konservativen Annahmen zur Bewertung von Orbifarm basiert. Auf der mwb research New Food Conference wird CEO Jan Bredack weitere Einblicke in die aktuellen Entwicklungen geben - zur Anmeldung geht es hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-06-03-11-30/VEZ-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/veganz-group-ag