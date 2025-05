Zürich - An bester Einkaufslage in Luzern konnte Colliers Switzerland eine 260 m2 grosse Fläche an die Andreas Kümin AG (Mc PaperLand) vermieten. Für den Fonds Schroder ImmoPLUS übernahm Colliers Switzerland die Vermarktung einer attraktiven Retailfläche mitten in der Luzerner Altstadt. Die rund 260 m2 grossen Räumlichkeiten erstrecken sich über zwei Geschosse. Als neuen Mieter konnte Colliers Switzerland den Papeterie- und Bürofachmarkt Mc PaperLand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...