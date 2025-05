Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS74915M2098 QVC Group Inc. 22.05.2025 US74915M7048 QVC Group Inc. 23.05.2025 Tausch 50:1US74915M1009 QVC Group Inc. 22.05.2025 US74915M6057 QVC Group Inc. 23.05.2025 Tausch 50:1