The following instruments on XETRA do have their first trading 23.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.05.2025Aktien1 SGXE34582291 Bank of China Ltd. SDR2 SGXE38349465 HSBC Holdings PLC SDR3 CNE1000055Z1 Qingdao AInnovation Technology Group Co. Ltd.4 KYG8851G1001 Qifu Technology Inc.5 US29429L4023 Epiroc AB ADR6 AU000000PGY8 Pilot Energy Ltd.7 DE000A40QVM8 innoscripta SE8 US74915M6057 QVC Group Inc. CL A9 US74915M7048 QVC Group Inc. CL BAnleihen/ETP1 XS3078534008 Danske Bank A/S2 FR001400ZYI9 Paris, Stadt3 XS3067397789 Aeroporti di Roma S.p.A.4 XS3034073752 Aviva PLC5 XS3037720227 Dufry One B.V.6 US747525BV46 QUALCOMM Inc.7 XS3071332293 Südzucker International Finance B.V.8 XS3081797964 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.9 AT0000A17ZZ3 Erste Group Bank AG10 DE000A383NV9 PNE AG11 DE000A4DFGZ7 SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA12 US882508CM42 Texas Instruments Inc.13 XS3080462222 Ceske Drahy AS14 DE000A4DFTU1 HMS Bergbau AG15 XS3080788683 Instituto de Credito Oficial16 XS3076174393 JPMorgan Chase Financial Company LLC17 BE0390219856 KBC Groep N.V.18 US882508CK85 Texas Instruments Inc.19 XS3082807135 American Tower Corp.20 FR001400ZZD7 Arkema S.A.21 XS3066581664 Nomura Holdings Inc.22 US045167GL11 Asian Development Bank (ADB)23 DE000A351UP3 Brandenburg, Land24 DE000A382640 Deutsche Pfandbriefbank AG25 XS2769419925 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.26 XS2814576083 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.27 DE000EWG4CR2 EUWAX Gold Core28 DE000EWG4TR6 EUWAX Gold Traceable29 SE0021486156 Virtune XRP ETP