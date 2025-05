DJ PTA-News: Serviceware SE: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Idstein (pta000/23.05.2025/09:00 UTC+2)

• Prof. Dr. Peter Buxmann neu in den Verwaltungsrat gewählt • Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien

Idstein, 23. Mai 2025. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) berichtet über eine erfolgreiche, virtuelle ordentliche Hauptversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 88,2 Prozent der Stimmen zu. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 81,6 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Unter anderem wurde Prof. Dr. Peter Buxmann (61) zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates gewählt. Er ist langjähriger Universitätsprofessor für Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Software & AI Business an der Technischen Universität Darmstadt. Zudem verfügt er über praktische Erfahrung als Unternehmensgründer im Bereich AI (Künstliche Intelligenz). Aufgrund der umfassenden Expertise und der erfolgreichen mehrjährigen Zusammenarbeit in Forschungsprojekten geht Serviceware davon aus, dass Buxmann wertvolle Impulse für die weitere Entwicklung des Unternehmens beim Wachstumstreiber AI liefern wird. Er folgt auf Ingo Bollhöfer, der planmäßig mit dem Ende der Hauptversammlung aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist und dem Serviceware herzlich für sein wertvolles Engagement in dem Gremium dankt. Des Weiteren wurde auf der Hauptversammlung die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien beschlossen. Demnach kann die Gesellschaft bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2030 eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 10 Prozent des aktuellen Grundkapitals erwerben. Alle Abstimmungsergebnisse stehen auf der Website von Serviceware www.serviceware-se.com im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist AI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen AI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

