© Foto: Sven Hoppe - picture alliance / dpa

Die Aktien von Quantencomputing-Unternehmen stiegen am Donnerstag deutlich an - mit IonQ und D-Wave Quantum als größten Gewinnern. Derweil zeigten sich Quantenaktien im Jahr 2025 volatil - auch wegen der Frage, wann kommerziell nutzbare Quantencomputer Realität werden. Die Branche wartet gespannt darauf, ob der "National Quantum Initiative Reauthorization Act" vom US-Kongress verabschiedet wird. Das Gesetz würde zusätzliche Fördermittel für Quantenunternehmen und deren Kunden bereitstellen. Das ursprüngliche Gesetz wurde 2018 unter US-Präsident Donald Trump verabschiedet, lief jedoch im September 2023 aus. Am Donnerstag starteten die bekannsten Quantencomputing-Aktien erneut eine Rallye. …