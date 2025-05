DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aufnahme der Coverage: De.mem Ltd - Wachstum und Chancen im Wassermarkt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: Aufnahme der Coverage: De.mem Ltd - Wachstum und Chancen im Wassermarkt

Frankfurt (pta000/24.05.2025/08:00 UTC+2)

Veritas Securities Limited, ein australisches, inhabergeführtes und lizenziertes Wertpapierhandels- und Corporate-Advisory-Unternehmen hat am 20. Mai 2025 die Coverage für De.mem Ltd aufgenommen und bewertet die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 17,6 AUD Cent (aktuell: 11,5 AUD Cent). Die Experten sehen das Unternehmen als unterbewertet und erwarten weiteres Wachstum durch operative Verbesserungen, Akquisitionen und innovative Technologien.

Kernpunkte der Analyse im Überblick:

Geschäftsmodell: De.mem ist ein australisches Unternehmen, das dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen anbietet. Das Portfolio umfasst modulare Anlagen, Spezialchemikalien, Pumpen, Filter, Ersatzteile sowie Service- und Wartungsleistungen.

Markt und Kunden: Hauptmärkte sind Australien (über 85 % des Umsatzes), Deutschland und Singapur. Die Kunden stammen aus Branchen wie Bergbau, Lebensmittel, Landwirtschaft, Infrastruktur und Schwerindustrie.

Wiederkehrende Umsätze: Rund 90 % der Umsätze sind wiederkehrend, was auf langfristige Serviceverträge und stabile Kundenbeziehungen hinweist.

Technologie und Innovation:

De.mem setzt auf fortschrittliche Membranfiltration (Graphenoxid), die für industrielle und Trinkwasseranwendungen geeignet ist. Die Technologie wird in Asien gemeinsam mit einem Partner vermarktet.

Finanzentwicklung:

24 Quartale in Folge steigende Zahlungseingänge.

Im Geschäftsjahr 2024 erstmals positiver operativer Cashflow.

Prognose: Umsatzwachstum von 24,9 Mio. AUD (2024) auf 28,4 Mio. AUD (2025), EBITDA-Anstieg von -0,2 Mio. AUD auf 0,8 Mio. AUD (2025), bis 2027 auf 6,3 Mio. AUD.

Wachstumsstrategie:

De.mem wächst durch gezielte Übernahmen kleinerer Anbieter und fokussiert sich auf margenstarke, weniger kapitalintensive Segmente. Großprojekte im öffentlichen Bereich werden vermieden.

Mit der Coverage-Aufnahme wird De.mem als etabliertes, wachstumsstarkes Unternehmen im dezentralen Wassermarkt eingeschätzt. Die Kombination aus wiederkehrenden Umsätzen, operativer Verbesserung und innovativer Technologie bietet weiteres Potenzial - die Aktie gilt als günstig bewertet.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Small- & MicroCap Investment Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748066400642 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)