Lange Zeit tat sich BYD schwer damit, Käufer für die eigenen Fahrzeuge in Europa zu finden. Doch die Absatzzahlen stiegen im April rasant an. Bereits vor einer Weile wurde bekannt, dass die Verkaufszahlen in Deutschland sprunghaft angestiegen sind. Europaweit zeigt sich nun ein ähnlicher Trend, wie Zahlen der Marktforscher von Jato Dynamics zeigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...