DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem 2024: Starkes Wachstum, strategische Erfolge und vielversprechende Zukunft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Small- & MicroCap Investment: De.mem 2024: Starkes Wachstum, strategische Erfolge und vielversprechende Zukunft

Frankfurt (pta000/25.05.2025/08:00 UTC+2)

Im jüngsten Aktionärsbrief vom 20. Mai berichtet der CEO von De.mem, Andreas Kröll, über ein sehr erfolgreiches Jahr 2024.

Rekordumsätze und nachhaltiges Wachstum

Das Unternehmen konnte seine positive Entwicklung fortsetzen und erzielte mit 28,4 Millionen Dollar die höchsten jährlichen Bareinnahmen der Firmengeschichte - ein Anstieg um 15 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist, dass De.mem seit 24 Quartalen in Folge die Ergebnisse des jeweiligen Vorjahresquartals übertroffen hat. Auch im ersten Quartal 2025 setzte sich das Wachstum fort, mit einem neuen Quartalsrekord von 7,9 Millionen Dollar und einem Plus von 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Seit 2019 liegt das durchschnittliche jährliche Wachstum bei beeindruckenden 26 %.

Erfolgreiche Umstellung auf wiederkehrende Einnahmen

Ein strategisches Ziel wurde erreicht: Rund 90 % der Umsätze stammen inzwischen aus wiederkehrenden Einnahmen, vor allem aus den Bereichen Service und Spezialchemikalien, was zu einer weiteren Steigerung der Bruttomarge auf 41 % geführt hat.

Positiver operativer Cashflow als Meilenstein

Erstmals erzielte De.mem im Jahr 2024 einen positiven operativen Cashflow von 115.000 Dollar, was die finanzielle Stabilität und die Möglichkeiten für weiteres Wachstum, etwa durch Akquisitionen, verbessert. Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2025 fort.

Technologische Innovation und Marktzulassungen

Technologisch gab es ebenfalls wichtige Fortschritte: De.mem erhielt die NSF-Zertifizierung für seine mit Graphenoxid verbesserten Membranen, was den Eintritt in den nordamerikanischen Markt ermöglicht und als Türöffner für weitere Märkte dient. Im November 2024 präsentierte das Unternehmen neue kompakte Ultrafiltrationssysteme für Haushalte und die Industrie, bei denen die zertifizierten Membranen zum Einsatz kommen.

Neue Vertriebspartnerschaften in Asien

Im Februar 2025 wurde eine neue Vertriebspartnerschaft mit Firmbase in Singapur bekannt gegeben, um den Verkauf von Wasserfiltern in China, Indonesien und Japan zu starten. Der erste Auftrag aus China markiert den Einstieg in diesen wichtigen Markt.

Erfolgreiche Akquisitionsstrategie stärkt Marktposition

Auch die Akquisitionsstrategie trägt Früchte: Die Umsätze der übernommenen Unternehmen sind seit dem Kauf um etwa 69 % gestiegen. 2024 kamen mit Border Pumpworks und Auswater Systems zwei weitere Firmen hinzu, die das Geschäft in Südost- und Westaustralien stärken. Beide zusammen erzielten vor der Übernahme rund 2,4 Millionen Dollar Umsatz und trugen im ersten Quartal 2025 bereits etwa 1 Million Dollar zu den Konzerneinnahmen bei - ein Zeichen für weiteres Wachstumspotenzial.

Insgesamt unterstreicht der Aktionärsbrief die starke finanzielle und operative Entwicklung von De.mem, die erfolgreiche Umsetzung strategischer Ziele sowie die vielversprechenden Perspektiven für weiteres Wachstum. ----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

Quellen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02948490-6A1265308&v= 04711220c3a57065317ba4efca4a3459a4e46882 Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Small- & MicroCap Investment Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748152800641 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)