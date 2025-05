Nach ihrem kürzlichen Einbruch befindet sich die Aktie von Thyssenkrupp in der Konsolidierung. Am Montag lassen positive Nachrichten zur Umstrukturierung die Papiere anziehen. Das sollten Anleger jetzt wissen: Neue Infos zum Umbau Am Wochenende sind neue Infos zum Umbau des Thyssenkrupp-Konzerns öffentlich geworden. Diese wurden mit großem Interesse aufgenommen. Wie es von der Bild am Sonntag heißt, soll das Unternehmen in eine Finanzholding umgewandelt ...

