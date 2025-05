Wiederkehrende Einnahmen aus der Wartung, Optimierung und Reparatur von Anlagen sind für viele Industrieunternehmen eine wichtige und vor allem verlässlich sprudelnde Einnahmequelle. Denn einmal installierte Anlagen können aufgrund ihrer Komplexität oft nur von firmeneigenen Fachleuten repariert werden. Auch der Austausch von Teilen oder Verbrauchsmaterialien kann nicht von jedem Wartungsunternehmen ausgeführt werden. Hiervon profitiert auch De.mem - ein führender internationaler Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungslösungen.

Stabile und wiederkehrende Einnahmen aus Services

De.mem (WKN: A2DNYE; ISIN: AU000000DEM4), ein Unternehmen mit Sitz in Australien und auch Deutschland, bietet seinen Kunden aus vielerlei Branchen sowie Privathaushalten einen One-Stop-Shop für die Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen. Dabei kombiniert De.mem innovative Membrantechnologien mit maßgeschneiderten Systemen für industrielle, kommunale und gewerbliche Anwendungen. Neben dem Verkauf von Produkten wie Umkehrosmoseanlagen, Membranbioreaktoren und chemischen Dosiersystemen bietet De.mem auch umfassende Serviceleistungen an, darunter die Wartung und die Lieferung von u.a. Spezialchemikalien oder Membranersatzteilen.

Einnahmequelle Operations & Maintenance

In diesem strategisch wichtigen Bereich "Operations & Maintenance" (O&M)¹ übernimmt das Unternehmen den Betrieb und die Wartung von Wasseraufbereitungsanlagen für Kunden aus verschiedenen Branchen wie dem Bergbau, der Lebensmittelindustrie oder der kommunalen Versorgung. Diese Dienstleistungen von De.mem stellen den kontinuierlichen Betrieb beim Kunden sicher und sorgen gleichzeitig für wiederkehrende Umsätze als Wachstumstreiber.

Die wiederkehrenden Umsatzsegmente umfassen:

Langfristige Build, Own, Operate (BOO)- und O&M-Verträge mit Industriekunden.

Regelmäßige Wartung von Wasseraufbereitungsanlagen und Pumpen.

Verkäufe von Spezialchemikalien für den laufenden Anlagenbetrieb.

Vertrieb von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien.

Ersatzteilverkäufe - insbesondere Membranersatzteile - für bestehende Industrieanlagen.

Verkauf von Wasseraufbereitungssystemen für Privathaushalte inklusive regelmäßigem Austausch von Membrankartuschen.

Schon heute macht das Servicegeschäft von De.mem einen Großteil des Unternehmensumsatzes aus: Etwa 90 % der Bareinnahmen von De.mem im ersten Quartal 2025 waren wiederkehrend - ein klarer Beleg für das krisenresistente Geschäftsmodell des Unternehmens.

In Q1 2025 erzielte De.mem entsprechend Rekord-Bargeldeingänge in Höhe von 7,9 Mio. AUD, ein Plus von rund 20 % gegenüber dem Vorjahresquartal². Auch der operative Cashflow war positiv - ein deutliches Signal für die Rentabilität des wiederkehrenden Geschäftsmodells.

Mit seinem starken Fokus auf wiederkehrende Einnahmequellen und langfristige Kundenbindungen hat De.mem ein belastbares Fundament geschaffen, das stabile Cashflows und Wachstumspotenzial vereint. Für Investoren ist das Unternehmen damit eine interessante Option im Zukunftsmarkt der nachhaltigen Wasseraufbereitung.

----------

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com/

Land: Australien

Quellen:

¹https://demembranes.com/operations-maintenance/

²https://www.boerse.de/nachrichten/IRW-News-Demem-Ltd-Vierteljaehrlicher-Taetigkeitsbericht-zum-31-Maerz-2025-Positiver-Cashflow-mit-Rekord-Bargeldeingaengen/37286847

