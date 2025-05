DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Abschluss eines Vertrags über den Verkauf der Beteiligung an der artnet AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Weng Fine Art AG: Abschluss eines Vertrags über den Verkauf der Beteiligung an der artnet AG

Monheim am Rhein (pta000/27.05.2025/08:05 UTC+2)

Die Weng Fine Art AG (die "Gesellschaft") hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an der artnet AG ("Artnet") mit der SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH = "Leonardo Bidco") geschlossen. Der Kaufpreis je Aktie beträgt EUR 11,25, sodass der Gesellschaft mit Vollzug des Vertrags, der am 30. Mai 2025 erwartet wird, eine Zahlung in Höhe von EUR 15.187.500 zufließen wird. Leonardo Bidco, eine Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. beraten wird, hat am heutigen Tag ihre Entscheidung veröffentlicht, ein öffentliches Übernahme- und Delistingangebot zum Erwerb aller von ihr nicht gehaltenen Aktien der Artnet abzugeben.

Der Verkauf der Artnet-Beteiligung wird schon im Halbjahresabschluss der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 zu einem Gewinn von etwa EUR 7.300.000 (nach Steuern) sowie zu einer Erhöhung des Eigenkapitals in gleicher Höhe führen. Die Eigenkapitalquote der Weng Fine Art AG (Einzelabschluss) wird nach Vollzug des Vertrages bei mehr als 90 % liegen. Gleichzeitig führt der Zufluss des Kaufpreises zu einer zukünftigen Zinsersparnis und damit zu einer jährlichen Gewinnerhöhung bei der Gesellschaft von etwa EUR 700.000-800.000.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Weng Fine Art AG Rheinpromenade 13 40789 Monheim am Rhein Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748325900710 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2025 02:05 ET (06:05 GMT)